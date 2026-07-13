下游驗出超標中聯檢體卻合規？ 林靜儀：不該有這種矛盾 比對落差中

立法院教文會今邀教育部及衛福部官員，報告校園油品事件作為。衛福部次長林靜儀受訪時表示，衛福部對中聯自行送驗的報告有所質疑，目前同步進行預防性下架與檢驗釋疑，今天也會公布產品重新上架必須符合的標準。

中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，波及泰山、福壽、福懋油，以及影響上百家餐飲品牌；目前相關產品皆預防性下架，但衛福部尚未公布第三方實驗室檢驗報告。林靜儀說，衛福部針對中聯提供的資料，正在進行深入核對。

她指出，中聯油脂累計至昨天已下架回收約144公噸。食藥署自7月9日起檢驗預防性下架產品，將公布規則，合格產品可重新上架。

針對中聯問題油品上游檢驗沒問題、但下游廠商卻驗出超標，林靜儀表示，現在在比對包括第二層相關油廠，與上層、也就是中聯的落差，因為中聯出來的報告和下游出來的報告不一樣，理論上來講不應該出現這種矛盾，因此衛福部對於中聯自己送來的報告是有所質疑的。

林靜儀說，因為要將4到6月份中聯相關產品預防性下架，很多廠商都會受到影響，衛福部今天會公布相關規則，被下架的產品必須能符合這些標準才可望重新上架。