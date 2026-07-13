網傳「開放毒蘋果」 食藥署：散播食安謠言可判3年罰百萬

近日臉書貼文謠傳「食藥署放寬蘋果農藥芬普尼殘留標準6倍」，食藥署嚴正駁斥，未訂蘋果芬普尼標準，相關說法與事實不符。目前已函請Meta公司依平台規範儘速下架相關不實貼文，並函送所轄地方主管機關依法查處，散播食安謠言可處3年以下有期徒刑或100萬以下罰金，呼籲民眾切勿任意散布或轉傳。

食藥署食品組組長許朝凱表示，這次修正蘋果殘留容許量的農藥為「芬普寧」（Fenpropathrin），並非報導所稱的「芬普尼」（Fipronil），兩者為不同的農藥成分，不應混為一談。

另外，農藥殘留容許量標準均是基於國內外資料、毒理資料、田間殘留試驗及國人膳食攝取情形進行風險評估，並不存在所謂的美國壓力或政治交換，更與「台美對等貿易協定」（ART）無關。且農藥「芬普寧」於蘋果的標準為111年由業者提出申請增訂，依要求提供符合用藥規定的殘留試驗資料進行評估，符合國際做法，也反映實際用藥，並非「放寬標準」。

許朝凱說，芬普尼在國內是環境用藥，早已不准用於農藥用途。而芬普寧很早就訂在相關作物裡，包括葡萄、蓮霧等都有個別標準，這次修正是於111年由跨國公司提出，特別把梨果類中的蘋果拉出來，比照葡萄、蓮霧等作物，由類別標準變為個別標準。

許朝凱重申，任何未經查證、無事實依據的臆測或影射，不僅誤導社會大眾，更可能涉及違反食品安全衛生管理法第46條之1有關散播食品安全謠言或不實訊息的規定，請各界審慎查證及發言，切勿任意散布或轉傳。

根據食品安全衛生管理法第46-1條，散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。許朝凱說，食藥署未訂蘋果芬普尼標準，散播謠言依法究辦。