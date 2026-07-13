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油品食安延燒 周永鴻要求中市府公布中聯29批採樣與檢驗時序

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天要求中市府，公布中聯29批採樣與檢驗時序。圖／周永鴻服務處提供
民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天要求中市府，公布中聯29批採樣與檢驗時序。圖／周永鴻服務處提供

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天表示，台中市食安處9日對外說明，中聯油脂4至6月停工前生產的油品累計送驗29個批號，除原檢出超標批號，其餘均未超過國家限量標準；但市府12日另一分說明又指，7月1日僅抽驗其中2批並符合規定，其餘26批於7月8日送交第三方檢驗，兩種市府資料所呈現的檢驗進度不同，他要求食安處應說明9日作成「其餘批號均未超標」結論時，實際已取得哪些批號的正式檢驗結果。

周永鴻指出，市府12日晚間再公布，福壽公司委託SGS檢驗的2項下游產品，分別驗出苯駢芘4.3及3.8 ppb，所使用的中聯大豆沙拉油批號為318-1150406及314-1150410。這次檢驗的是福壽下游產品，與市府先前說明的中聯原料油或送驗樣本並非同一層次，不能直接視為同一檢體的重複檢驗；但上下游檢驗結果出現落差，市府仍應公開這2個中聯原料批號的採樣來源、送驗單位及個別檢驗數值，讓外界能進一步比對。

周永鴻要求，台中市食安處應提供29個批號的完整清單，並逐批列明採樣日期、採樣地點、採樣方式、樣本來源、封緘紀錄、送驗日期、檢驗機構、報告日期及個別檢驗數值；同時說明9日新聞稿發布時，29批中已有多少批取得正式報告、多少批仍在檢驗，及批號318-1150406與314-1150410是否包含在當時所稱未超過限量標準的範圍。

周永鴻說，目前需要釐清的不是先認定哪一份檢驗有問題，而是把市府採樣、送驗、取得報告及對外公布的完整時序說明清楚。市府也應建立中聯油品事件資訊更新專區，持續公布各批號檢驗狀態、下游末端流向及下架回收進度，讓市民、學校與相關業者掌握一致且可核對的資訊。

食安 中聯 周永鴻 致癌沙拉油

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