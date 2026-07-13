問題油品流入逾千所校園 國教署：供應商若有重大食安永不能進校園

近期問題油品事件延燒，部分產品更流入校園營養午餐，引發家長高度關切。國教署長彭富源表示，正與團膳廠商及食材供應業者研議管理機制，未來若供應商發生重大食安問題，可能永久失去進入校園供應體系的資格，相關方案預計配合衛福部源頭管理檢討，將在一個月內提出。

教育部最新數據顯示，全國已有861所學校、334所幼兒園曾使用相關油品。立委陳秀寶表示，這次用油問題，校園食材登錄平台發揮追蹤功能，讓教育部能迅速掌握受影響學校及幼兒園，並要求產品下架、停用。

陳秀寶建議，教育部可與地方政府及供餐業者研議彈性採購機制，例如每三個月或半年輪替烹調油種類，避免長期集中使用單一油品可能帶來的風險。針對近期引發爭議的進口巴西大豆，在相關規範及疑慮尚未釐清前，校園午餐也可採取預防性措施，暫時改用來源明確、具國家認證且爭議較低的其他油品。

教育部長鄭英耀回應，彈性用油可與地方政府討論，確實有助分散長期使用單一產品的風險。不過，是否全面禁用特定種類油品仍須審慎評估，教育部應確保違規產品不得進入校園，也必須兼顧合法業者權益。

許多公立幼兒園已展開暑期加托服務並持續供餐，但現在暑期加托供餐未完整納入食材登錄平台，引發立委關切。鄭英耀表示，教育部將立即提醒地方政府，延長照顧及暑期加托期間的供餐，仍應依規定完成登錄。

立委郭昱晴則指出，教育部雖在事件曝光後迅速要求預防性下架，但校園食品安全應事前預防。若每次都等食藥署公布問題產品及批號後，再由教育部人工比對，恐出現時間差，學生可能早已食用。

國教署長彭富源說，教育部可依問題廠商、產品名稱及品項等關鍵字，從校園食材登錄平台以數位方式全面撈取資料，再逐一核對批號，這次接獲資訊後，約半小時即可初步撈出相關資料，全國學校原則上可在半天內完成通知。

彭富源指出，學校自辦午餐時，由校方人員負責登錄；若採外訂團膳、公辦民營或委託供餐，則由供應業者登錄。食材原則上須在供餐當日完成登錄，系統也設有自動查核機制，可找出延遲或未登錄的學校並提出警示。

彭富源表示，教育部正與團膳廠商及食材供應業者研議管理機制，未來若供應商發生重大食安問題，可能永久失去進入校園供應體系的資格，相關方案預計配合衛福部源頭管理檢討，將在一個月內提出。