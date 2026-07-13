中聯油黃豆來源有問題？藍委盼衛福部清查

「同一批黃豆製成其他食品是否也有問題？政府應該全面調查！」針對中聯毒油問題，藍委羅廷瑋詢問衛福部次長林靜儀，此批59.9萬噸的巴西進口黃豆是否有問題？林靜儀回應會再清查。羅智強則質疑衛福部在此案中有行政疏失，但林靜儀僅回應，行政院會協助司法徹查，並究責業者。

調查其他黃豆製品

立院教文會13日邀請教育部長鄭英耀、衛福部政務次長林靜儀等進行「校園食品安全把關機制及致癌油事件因應作為」專題報告與備詢。國民黨立委羅廷瑋詢問說，食藥署認為1到5月進口的巴西黃豆含水量過高，導致後續蒸熏時產生苯駢芘（BaP），此批黃豆除了製作油品，其他產品如豆干、醬油與大豆粕（飼料）是否也會有問題？

「兩者製程不同！」林靜儀回應說，BaP會溶在油裡面，因此大豆粕不會有；過去在製造油品的時候，因為會融出，所以苯駢芘在製造過程中會下降，但這次中聯在油品製造的HACCP品管上也沒有做好，因此尚未復工；至於黃豆其他產品部分，林靜儀最後仍表示會協助調查。

食安辦主任許輔則補充說，大部分的大豆粕會進入飼料供應鏈，經過動物代謝後就會消失，因此不用擔心民眾後來透過動物肉吃到，但還是會請農業部調查此批黃豆製作成的大豆粕的狀況。羅廷瑋也說，除了巴西黃豆以外，美國黃豆也應該檢查，不要輕易將問題歸咎給單一貿易夥伴。

批林靜儀閃躲問題

國民黨立委羅智強則質疑，民進黨立委劉建國也喊要徹查衛福部行政疏失，但行政院似乎無人願為此次風波負責。林靜儀回應說，衛福部已裁處中聯公司1億6520萬元，且將針對業者自行通報所造成的疑慮和缺失做處理。但羅智強認為林靜儀在「硬拗」，僅將書面報告複誦一遍。

在旁擔任召委的羅廷瑋還兩度暫停時間，要求林靜儀確實回答羅智強的問題。林靜儀最後才表示，目前包括預防性下架的油品總量約有2.7萬噸，後續行政院會協助司法徹查，並究責中聯等業者。

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