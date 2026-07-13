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中聯油暴露供應鏈漏洞 陳秀熙：食安治理應從事後補救轉向AI主動預警

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大公衛學院教授陳秀熙說，未來食安治理應朝向制度升級，轉型為「主動預防」的重要改革方向。聯合報系資料照
台大公衛學院教授陳秀熙說，未來食安治理應朝向制度升級，轉型為「主動預防」的重要改革方向。聯合報系資料照

中聯油脂苯駢芘超標事件持續延燒，再次掀起各界對食品安全制度的檢討。這起食安危機究竟是哪個環節出了問題？台大公共衛生學院教授陳秀熙表示，台灣歷經塑化劑、黑心油等重大食安事件後，法規與管理制度已有長足進步，中聯油品凸顯的並非單一產品出問題，而是整體食品供應鏈治理仍有待強化，未來應善用AI建立主動預警系統，打造安全防線。

陳秀熙指出，過去十多年來，台灣歷經多起重大食安事件，政府已逐步建立完整的食品安全管理制度，從法規、檢驗到風險管理都有明顯改善。不過，這次中聯油脂事件顯示，真正需要補強的是整個供應鏈管理，而非只著重終端產品的抽驗。

陳秀熙分析，一項食品從原料驗收、製程管理、產品放行，到最後流入市場，每一個環節都可能成為風險破口。若缺乏即時監測及異常通報機制，即使產品最後才被驗出問題，也可能早已流入市場，因此建立跨供應鏈的風險治理機制，是未來食安改革的重要方向。

陳秀熙認為，食安管理不能只停留在事件發生後才啟動追查，而應建立「預警系統」，透過即時資料蒐集、異常分析及快速通報，在問題尚未擴大前就能及早介入。AI人工智慧未來將可扮演重要角色，協助整合原料來源、製程、檢驗及流向等大量資訊，提升異常偵測速度，建立更有效率的食品安全防護網。

至於如何重拾民眾對食用油的信心，陳秀熙呼籲，不必過度恐慌，每一次食安事件都應視為制度改善的契機，而不是否定整體食品安全管理。民眾現階段最重要的是配合主管機關公布的資訊，避免購買或食用已公告下架的問題產品，並持續關注官方公布的最新資訊。

針對衛福部提出食安法修法方向，擬要求一定規模或高風險食品業者董事會設置具有食品、公共衛生或醫療等專業背景的獨立董事，強化公司治理，陳秀熙表示樂見其成。這項措施是制度面改革的重要一步，除了追究法律責任之外，更重要的是把食品安全專業納入企業決策核心，讓董事會能從源頭監督風險管理。

食安 陳秀熙 致癌沙拉油

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