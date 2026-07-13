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藍批未依法維護食安 應設消保專責機關

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
國民黨13日邀請食安學者專家召開記者會，要求政府未來加強聯合查緝與消費者保護。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
國民黨13日邀請食安學者專家召開記者會，要求政府未來加強聯合查緝與消費者保護。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「此次中聯油事件是政府未依法行政！」前國健署長邱淑媞13日在國民黨記者會強調，檢驗、抽查與通報過去就有規定，衛福部不該再以修法逃避責任；前行政院食安辦主任康照洲呼籲政府，加強食安辦與其他部會的聯合稽查，還有設立專責消保機關，強化消費者保護。

檢驗、抽查早有法源

邱淑媞在記者會上批評說，在2014年遇到頂新地溝油事件時，《食安法》就已經修正20個條文，如今食藥署卻還說要修法「強化自主檢驗」、「納入突襲抽查」與「要求實驗室通報」，但通報只要修正命令就好，檢驗的部分過去就有規定業者要驗原料、半成品與成品，根本不用再修法。

「抽查的部分，《食安法》第41條就有規範！」邱淑媞指出，法規有規定中央主管機關可進入場所進行現場查核與抽驗，業者需要配合，且警察機關可陪同前往。另外，政府目前還有食安基金10.78億，加上這次中聯的罰款的話，共有12億基金可運用，政府應將相關經費拿出來強化食安。

消保處保護力有限

前行政院食安辦主任康照洲表示，中央與地方除了每年制定計畫聯合稽查外，也應該要不定期的稽查，還有增加與食安辦的聯合稽查；衛福部如今下架產品的依據是《下架回收管理辦法》不是行政法規，有人認為下層食品風險較小，不見得要下架，但這種想法相當缺乏消保意識，應該設立權力更高的消保機關，保障消費者權益。

康照洲說明，雖然台灣現在有消保處與消保官，但若民眾吃到有毒物質，要到法院進行訴訟時，法院會跟消費者要健康報告，但食用的致癌物通常要2、30年才會浮現結果，導致廠商的罰款容易偏少、民眾獲得的賠償較低，若能有專責消保機關進行賠償、風險溝通，可以增加對民眾的保障。

食安基金先墊付賠償

「食安辦如今都在神隱！」國民黨文傳會主委陳以信表示，103年油品事件後就已經大幅修法，還設立「食安辦」負責跨部會協調，但食安危機爆發至今，只有看到衛福部，卻沒有看到食安辦的角色。他呼籲食安辦應加強與各部會的聯合查緝、設立消費者機關，並將食安基金拿出來先墊付消費者賠償與訴訟，再向業者進行求償。

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致癌沙拉油 邱淑媞 食安

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藍批未依法維護食安 應設消保專責機關

「此次中聯油事件是政府未依法行政！」前國健署長邱淑媞13日在國民黨記者會強調，檢驗、抽查與通報過去就有規定，衛福部不該再以修法逃避責任；前行政院食安辦主任康照洲呼籲政府，加強食安辦與其他部會的聯合稽查，還有設立專責消保機關，強化消費者保護。 檢驗、抽查早有法源 邱淑媞在記者會上批評說，在2014年遇到頂新地溝油事件時，《食安法》就已經修正20個條文，如今食藥署卻還說要修法「強化自主檢驗」、「納入突襲抽查」與「要求實驗室通報」，但通報只要修正命令就好，檢驗的部分過去就有規定業者要驗原料、半成品與成品，根本不用再修法。 「抽查的部分，《食安法》第41條就有規範！」邱淑媞指出，法規有規定中央主管機關可進入場所進行現場查核與抽驗，業者需要配合，且警察機關可陪同前往。另外，政府目前還有食安基金10.78億，加上這次中聯的罰款的話，共有12億基金可運用，政府應將相關經費拿出來強化食安。 消保處保護力有限 前行政院食安辦主任康照洲表示，中央與地方除了每年制定計畫聯合稽查外，也應該要不定期的稽查，還有增加與食安辦的聯合稽查；衛福部如今下架產品的依據是《下架回收管理辦法》不是行政法規，有人認為下層食品風

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