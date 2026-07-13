影／食藥署討論問題油再上架原則 蔣萬安：問題都還沒釐清怎麼上架？

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」（BaP）超標引發社會關注，衛福部政務次長林靜儀今在立法院表示，今天會針對預防下架產品，重新檢驗合格後討論重新上架規則。台北市長蔣萬安今天對此批評民進黨政府，毒油案至今政府對哪個環節出問題都還沒釐清怎麼上架？難道民進黨政府優先要圖利業者？還是要護航業者？人民安全在政府眼中如此不值錢嗎？賴清德總統不能再沉默，應該要立即召開國安會議，召集跨部會共同解決這個問題，重拾民眾對食安的信心。

蔣萬安今天對民眾關心的食安議題對政府重話批評，毒油案到目前為止，看到中央政府對於哪一個環節出了問題，都說不出個所以然，怎麼會這個時候討論要重新上架，包括問題油品怎麼受到汙染、整體流向、回收比例、及風險是否完全排除？都還沒有釐清之前，怎麼可以談上架的問題，難道民進黨政府優先要圖利、護航業者？在這次官員已經很明確指出毒油案有造假情形，這不是單一檢驗不可信，而是整個自主檢驗還有源頭管理，都已經在制度上面失靈，已經重創人民對於食安的信心。蔣喊話賴總統不能再沉默，應該要立即召開國安會議，召集跨部會共同解決這個問題，重拾民眾對食安的信心。