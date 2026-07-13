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致癌油風暴食安辦卻失聲 國民黨：政府不能將食安風險交人民承擔

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信、行政院前衛生署食品藥物管理局長康照洲、衛福部國健署前署長邱淑媞今舉行記者會。圖／國民黨提供
國民黨文傳會主委陳以信、行政院前衛生署食品藥物管理局長康照洲、衛福部國健署前署長邱淑媞今舉行記者會。圖／國民黨提供

中聯油脂致癌油事件延燒，國民黨文傳會主委陳以信表示，當前最大的問題已是社會信任破產，政府若宣布重新上架，更應審慎面對民眾「買也不是、不買也不是」的恐慌，不能再把食安風險交由人民承擔。

國民黨今舉行記者會。陳以信指出，相關規範目前法律早已有明文，食藥署長姜至剛卻仍宣稱要修法，才能強化自主檢驗及納入突襲抽查，這些都是藉口，也是遁逃之詞。政府應先公開主管機關過去主動稽查多少次，向國人交代到底有沒有依法執法，而不是出事後才以修法推卸行政責任。

陳以信批評，此次事件中完全看不到行政院食品安全辦公室的角色。食安辦主任許輔人在哪裡、責任在哪裡？食安辦不能在重大食安風暴中躲在後面。今年度初食安基金仍有10.78億元餘額，加上此次相關罰金，規模可能達12億元。食安辦應結合食安基金與消保團體，協助國內業者及消費者求償，政府不能只要求業者配合，卻不處理受害者面臨的求償問題。

陳以信指出，衛福部長石崇良一方面表示中聯油脂自行檢驗結果不可信，另一方面政府又準備公布重新上架原則，凸顯目前最大的問題就是社會信任破產。重新上架是否會讓消費者陷入「買也不是、不買也不是」的恐慌，政府必須嚴謹面對，不能把食安風險再交由人民承擔。

陳以信要求，食安辦主任許輔不要再躲，主管機關應公開主動稽查紀錄，石崇良應下台負責，行政院長卓榮泰及賴清德總統則應向國人道歉。2014年油品事件中，時任台南市長賴清德曾要求民眾對問題產品「不買、不吃、不用」，並主張「食安就是國安」，要求中央站出來負責；如今身為總統，不應換了位置就換腦袋，應依照自己過去的標準召開國安會議。

行政院前衛生署食品藥物管理局首任局長、食安辦前主任康照洲表示，此次事件凸顯食安三級品管制度已經鬆動。第一級為業者自主檢驗，第二級為業者委託第三方稽查或檢驗，第三級則由地方、中央及行政院食安辦把關；但此次幾乎看不到中央不定期稽查，以及食安辦主導的跨部會聯合稽查，顯示管理已經鬆懈。

康照洲表示，食安辦不能等事件發生後才被動協調，而應主動辨識高風險產品，整合相關部會進行聯合稽查。問題產品是否下架，不能只以稀釋後健康風險可能較低作為判斷，還必須兼顧消費者保護及民眾知的權利。源頭產品不合格，就不應繼續加工製造，政府也應檢討消費者保護機制及「食安法」相關規範。

衛福部國健署前署長邱淑媞直指，產品只要有危害衛生安全之虞，業者就應主動停止製造、加工及販售，並辦理回收及通報；主管機關也早已具有進場查核及抽驗權限。因此，所謂「突襲抽查需要修法」毫無依據，真正問題是政府有法不用。現行「食安法」早已規定，業者必須針對原料、半成品及成品進行自主檢驗，主管機關也可調整檢驗項目及週期，根本不必等待修法。

邱淑媞也說，受害者不只有消費者，也包括早餐店、小吃店等下游業者。政府應立即動用食安基金，結合消保團體提供法律協助，而不是「沒有超前下架，只有超前卸責」。

食安 國民黨 中聯油脂 致癌沙拉油

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