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毒油未了蘋果農藥殘留標準放寬6倍 林靜儀：嚴格依照食安標準檢測

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
衛福部次長林靜儀於立法院教育文化委員會會前受訪。記者龔盈全、宋良義／攝影
衛福部次長林靜儀於立法院教育文化委員會會前受訪。記者龔盈全、宋良義／攝影

毒油事件還沒結束，外界關注到，衛福部日前發布《農藥殘留容許量標準》修正草案，蘋果的芬普尼農藥殘留標準從原本0.5ppm放寬至3ppm，等於標準放寬6倍。衛福部次長林靜儀今表示，各國針對農藥與毒物學的標準，皆是基於國際貿易協定及國內專業評估。我國進出口產品，均嚴格依照食安標準進行檢測。

林靜儀今出席立法院教文委員會「校園食品安全把關機制及致癌油事件因應作為」進行專題報告，會前接受媒體受訪。

外界關注蘋果農藥殘留標準放寬一事，林靜儀說，各國訂定不同產品的農藥殘留標準時，除考量國際貿易情況，也會依農藥及毒物學資料進行專業評估。她說，過去數十年來，不論國外水果及產品輸入台灣，或台灣產品出口，都須依相關食安標準接受檢驗。

油品事件方面，中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，波及泰山、福壽、福懋，以及影響上百家餐飲品牌；目前相關產品皆預防性下架，但衛福部尚未公布第三方實驗室檢驗報告。林靜儀說，衛福部針對中聯提供的資料，正在進行深入核對。

她指出，中聯油脂累計至昨天已下架回收約144公噸。食藥署自7月9日起檢驗預防性下架產品，將公布規則，合格產品可重新上架。

林靜儀 農藥殘留 衛福部 致癌沙拉油

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