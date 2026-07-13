毒油流竄...陳琬惠痛批中央「蓋牌」喊話公開流向、卓揆知進退

國內爆發史上首宗大型油品「苯駢芘」致癌物超標，引發食安恐慌。民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠、議員參選人王乾明今上午發聲明表示，食品安全攸關全民健康，政府應該精準掌握資訊並公開說明白，而不是第一時間「蓋牌」讓地方政府在資訊不完整下疲於追查，她喊話行政院與衛福部全面公開毒油流向，否則院長、部長就該知所進退。

陳琬惠指出，食安是政府責無旁貸的首要任務，從源頭管理、企業監督、風險預警到資訊公開，每個環節都不能只靠地方善後配合，食藥署一開始死守著傲慢且荒謬的鴕鳥把關邏輯—堅持「只下架第一層產品、不處理第二層」，甚至以「下游廠商也是受害者」為由拒絕第一時間公布完整下游名單。

她說，事實證明這種輕縱、護航的官僚邏輯與現實風險完全脫節，政府「擠牙膏式」公開，不僅沒有保護到下游無辜的餐飲同業，更讓高達2.75萬噸致癌毒油流竄，把人民健康當成白老鼠。

陳琬惠回顧民進黨在野時期面對2014年劣油事件，當時綠委強烈要求馬政府負起政治責任，甚至拍桌要行政院長下台，但民進黨執政後一再發生食安爭議，包括2017年爆發芬普尼雞蛋；2021年開放含萊克多巴胺的美國豬肉及牛肉進口；2023年爆發「巴西進口蛋」風暴；2024年爆發「蘇丹紅」辣椒粉事件，致癌色素波及全台餐飲與食品供應鏈，一次次讓人民承擔食安風險，若確有疏失，行政院長卓榮泰與衛福部長石崇良應知所進退，負起政治責任！

縣議員參選人王乾明指出，致癌油風暴全台鬧得沸沸揚揚之際，衛福部長石崇良已於7月3日向行政院長卓榮泰報告毒油案，而卓榮泰卻選擇「蓋牌」不公布名單，當天與民進黨縣長參選人林國漳同台輔選，地方與基層對此傳出不滿，直指民進黨政府處理危機的優先順序根本是「只有選票，沒有人民」。

王乾明質疑「難道對中央大官來說，毒油可以拖，食安可以等，只有綠營在宜蘭選舉行程一天都不能等嗎？」他向林國漳提出疑問「中央官員來替你拉抬聲勢時，你是否有替宜蘭鄉親向卓院長問一句：這批問題油品在宜蘭的流向到底在哪裡」、「面對這場侵犯宜蘭鄉親食安風暴，是否敢公開要求中央部會與行政院長負起應有的政治責任？」

王乾明批林國漳身為縣長參選人，不該只是盲目接受中央給予的政治紅利與政黨聲勢，更應該在人民面臨健康威脅的關鍵時刻，勇敢挺身替地方基層發聲，而非默不作聲。