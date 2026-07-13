快訊

努力7年輸第一天上班菜鳥 日本薪資逆轉掀員工離職潮

獨家專訪！烏克蘭無人機指揮官的戰術經驗分享

115分科物理解答出爐！無人機入題 師評比去年難

聽新聞
0:00 / 0:00

毒油流竄...陳琬惠痛批中央「蓋牌」喊話公開流向、卓揆知進退

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
致癌毒油竄全台，陳琬惠（中）今天痛批民進黨第一時間選擇「蓋牌」，要求政府全面公開毒油流向，喊話卓榮泰知所進退。聯合報系資料照
致癌毒油竄全台，陳琬惠（中）今天痛批民進黨第一時間選擇「蓋牌」，要求政府全面公開毒油流向，喊話卓榮泰知所進退。聯合報系資料照

國內爆發史上首宗大型油品「苯駢芘」致癌物超標，引發食安恐慌。民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠、議員參選人王乾明今上午發聲明表示，食品安全攸關全民健康，政府應該精準掌握資訊並公開說明白，而不是第一時間「蓋牌」讓地方政府在資訊不完整下疲於追查，她喊話行政院與衛福部全面公開毒油流向，否則院長、部長就該知所進退。

陳琬惠指出，食安是政府責無旁貸的首要任務，從源頭管理、企業監督、風險預警到資訊公開，每個環節都不能只靠地方善後配合，食藥署一開始死守著傲慢且荒謬的鴕鳥把關邏輯—堅持「只下架第一層產品、不處理第二層」，甚至以「下游廠商也是受害者」為由拒絕第一時間公布完整下游名單。

她說，事實證明這種輕縱、護航的官僚邏輯與現實風險完全脫節，政府「擠牙膏式」公開，不僅沒有保護到下游無辜的餐飲同業，更讓高達2.75萬噸致癌毒油流竄，把人民健康當成白老鼠。

陳琬惠回顧民進黨在野時期面對2014年劣油事件，當時綠委強烈要求馬政府負起政治責任，甚至拍桌要行政院長下台，但民進黨執政後一再發生食安爭議，包括2017年爆發芬普尼雞蛋；2021年開放含萊克多巴胺的美國豬肉及牛肉進口；2023年爆發「巴西進口蛋」風暴；2024年爆發「蘇丹紅」辣椒粉事件，致癌色素波及全台餐飲與食品供應鏈，一次次讓人民承擔食安風險，若確有疏失，行政院長卓榮泰與衛福部長石崇良應知所進退，負起政治責任！

縣議員參選人王乾明指出，致癌油風暴全台鬧得沸沸揚揚之際，衛福部長石崇良已於7月3日向行政院長卓榮泰報告毒油案，而卓榮泰卻選擇「蓋牌」不公布名單，當天與民進黨縣長參選人林國漳同台輔選，地方與基層對此傳出不滿，直指民進黨政府處理危機的優先順序根本是「只有選票，沒有人民」。

王乾明質疑「難道對中央大官來說，毒油可以拖，食安可以等，只有綠營在宜蘭選舉行程一天都不能等嗎？」他向林國漳提出疑問「中央官員來替你拉抬聲勢時，你是否有替宜蘭鄉親向卓院長問一句：這批問題油品在宜蘭的流向到底在哪裡」、「面對這場侵犯宜蘭鄉親食安風暴，是否敢公開要求中央部會與行政院長負起應有的政治責任？」

王乾明批林國漳身為縣長參選人，不該只是盲目接受中央給予的政治紅利與政黨聲勢，更應該在人民面臨健康威脅的關鍵時刻，勇敢挺身替地方基層發聲，而非默不作聲。

致癌沙拉油 陳琬惠

延伸閱讀

中聯油品案 藍嚴正要求總統公開向全民道歉

毒油再爆 藍質疑擠牙膏公布 批石崇良烏賊戰

藍委批政府下架拖近一周 綠委也看不下去

新聞眼／食安破大洞 還搞政治攻防

相關新聞

毒油未了蘋果農藥殘留標準放寬6倍 林靜儀：嚴格依照食安標準檢測

毒油事件還沒結束，外界關注到，衛福部日前發布《農藥殘留容許量標準》修正草案，蘋果的芬普尼農藥殘留標準從原本0.5ppm放寬至3ppm，等於標準放寬6倍。衛福部次長林靜儀今表示，各國針對農藥與毒物學的標準，皆是基於國際貿易協定及國內專業評估。我國進出口產品，均嚴格依照食安標準進行檢測。

追致癌油！彰化查76下游業者 瓦城、爭鮮、好市多等列名單

中聯油脂致癌油食安事件持續延燒， 中聯油脂出貨予福壽實業、福懋油脂問題油品，及中聯油脂於今年4月至6月製造疑似問題油品，彰化縣衛生局持續查核，截至目前已完成76家轄內下游業者查核，並督促辦理預防性下架，在追查苯駢芘超標油品第二、第三層流向後，包括瓦城、點點心、時時香、鬍鬚張、爭鮮及好市多等知名餐飲多家分店與通路業者也受到影響，列入名單。

中聯毒油「台鐵便當也在名單內」 台鐵：已預防性下架

中聯油脂案持續延燒，衛福部食藥署日前公布受影響產品，台鐵便當也列在其中，製作便當的台北餐旅分處、台中餐旅分處、七堵鐵路餐廳餐務室均在名單內。對此，台鐵公司表示，針對台鐵便當及各餐旅分處有關4-6月生產油品，公司已配合衛福部採預防性下架。

影／趕上架？蔣萬安開砲「人民健康不值錢?」 喊話賴總統國安會議

毒油食安風暴，衛福部政務次長林靜儀今在立法院表示，今天會針對預防下架產品，重新檢驗合格後討論重新上架規則。北市長蔣萬安今則再重話，表示中央對哪環節出問題說不出所以然，怎會這時討論重新上架？並再度喊話賴清德總統不能再沉默，應即刻開國安會議，重拾民眾對食安信心。

致癌油風暴食安辦卻失聲 國民黨：政府不能將食安風險交人民承擔

中聯油脂致癌油事件延燒，國民黨文傳會主委陳以信表示，當前最大的問題已是社會信任破產，政府若宣布重新上架，更應審慎面對民眾「買也不是、不買也不是」的恐慌，不能再把食安風險交由人民承擔。

食藥署公布疑慮油重新上架原則 侯友宜：先交代清楚再談

致癌沙拉油事件，食藥署將公布預防性下架產品重新上架的處理原則，新北市長侯友宜今天受訪表示，應先把事情講清楚，再來談重新上架的問題，否則民眾只會聽得一頭霧水，也增加地方政府執行上的困難。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。