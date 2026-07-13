快訊

努力7年輸第一天上班菜鳥 日本薪資逆轉掀員工離職潮

獨家專訪！烏克蘭無人機指揮官的戰術經驗分享

115分科物理解答出爐！無人機入題 師評比去年難

聽新聞
0:00 / 0:00

影／趕上架？蔣萬安開砲「人民健康不值錢?」 喊話賴總統國安會議

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮受訪。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮受訪。記者林麗玉／攝影

毒油食安風暴，衛福部政務次長林靜儀今在立法院表示，今天會針對預防下架產品，重新檢驗合格後討論重新上架規則。北市長蔣萬安今則再重話，表示中央對哪環節出問題說不出所以然，怎會這時討論重新上架？並再度喊話賴清德總統不能再沉默，應即刻開國安會議，重拾民眾對食安信心。

「難道是要圖利業者？還是要護航業者？難道人民的生命健康安全，在中央政府眼中，就是這麼不值錢。」蔣萬安今天更重話中央，蔣說，他非常難以理解，食安這麼重大的議題，民進黨政府卻選擇和業者站在一起的立場，而不是優先保護廣大消費者及民眾的生命健康安全。

蔣萬安今天上午出席「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮，對於毒油食安風暴持續擴大，媒體問蔣，若預防性下架的問題油品重新上架，會不會仍有疑慮？蔣今天上午受訪說，毒油案這件事情，到目前為止，看到中央政府對於哪一個環節出了問題，都說不出個所以然，怎麼會這個時候討論要重新上架，包括問題油品怎麼受到汙染、整體流向、回收比例、及風險是否完全排除？都還沒有釐清之前，怎麼可以談上架的問題。

蔣也再一次提醒賴清德總統，蔣萬安說，在這一次你的內閣官員，已經很明確指出這個毒油案有造假情形，這不是單一檢驗不可信，而是整個自主檢驗還有源頭管理，都已經在制度上面失靈，已經重創人民對於食安的信心。

蔣說，所以賴清德總統不能再沉默，應該要即刻召開國安會議，召集跨部會共同解決這個問題，來重拾民眾對食安的信心。

蔣萬安 衛福部 林靜儀 致癌沙拉油 賴清德

延伸閱讀

中聯油品案 藍嚴正要求總統公開向全民道歉

新聞眼／食安破大洞 還搞政治攻防

毒油再爆 藍質疑擠牙膏公布 批石崇良烏賊戰

張景森轟自創防颱假…蔣萬安：依目前機制決策 市民安全最優先考量

相關新聞

毒油未了蘋果農藥殘留標準放寬6倍 林靜儀：嚴格依照食安標準檢測

毒油事件還沒結束，外界關注到，衛福部日前發布《農藥殘留容許量標準》修正草案，蘋果的芬普尼農藥殘留標準從原本0.5ppm放寬至3ppm，等於標準放寬6倍。衛福部次長林靜儀今表示，各國針對農藥與毒物學的標準，皆是基於國際貿易協定及國內專業評估。我國進出口產品，均嚴格依照食安標準進行檢測。

追致癌油！彰化查76下游業者 瓦城、爭鮮、好市多等列名單

中聯油脂致癌油食安事件持續延燒， 中聯油脂出貨予福壽實業、福懋油脂問題油品，及中聯油脂於今年4月至6月製造疑似問題油品，彰化縣衛生局持續查核，截至目前已完成76家轄內下游業者查核，並督促辦理預防性下架，在追查苯駢芘超標油品第二、第三層流向後，包括瓦城、點點心、時時香、鬍鬚張、爭鮮及好市多等知名餐飲多家分店與通路業者也受到影響，列入名單。

中聯毒油「台鐵便當也在名單內」 台鐵：已預防性下架

中聯油脂案持續延燒，衛福部食藥署日前公布受影響產品，台鐵便當也列在其中，製作便當的台北餐旅分處、台中餐旅分處、七堵鐵路餐廳餐務室均在名單內。對此，台鐵公司表示，針對台鐵便當及各餐旅分處有關4-6月生產油品，公司已配合衛福部採預防性下架。

影／趕上架？蔣萬安開砲「人民健康不值錢?」 喊話賴總統國安會議

毒油食安風暴，衛福部政務次長林靜儀今在立法院表示，今天會針對預防下架產品，重新檢驗合格後討論重新上架規則。北市長蔣萬安今則再重話，表示中央對哪環節出問題說不出所以然，怎會這時討論重新上架？並再度喊話賴清德總統不能再沉默，應即刻開國安會議，重拾民眾對食安信心。

致癌油風暴食安辦卻失聲 國民黨：政府不能將食安風險交人民承擔

中聯油脂致癌油事件延燒，國民黨文傳會主委陳以信表示，當前最大的問題已是社會信任破產，政府若宣布重新上架，更應審慎面對民眾「買也不是、不買也不是」的恐慌，不能再把食安風險交由人民承擔。

食藥署公布疑慮油重新上架原則 侯友宜：先交代清楚再談

致癌沙拉油事件，食藥署將公布預防性下架產品重新上架的處理原則，新北市長侯友宜今天受訪表示，應先把事情講清楚，再來談重新上架的問題，否則民眾只會聽得一頭霧水，也增加地方政府執行上的困難。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。