影／趕上架？蔣萬安開砲「人民健康不值錢?」 喊話賴總統國安會議

毒油食安風暴，衛福部政務次長林靜儀今在立法院表示，今天會針對預防下架產品，重新檢驗合格後討論重新上架規則。北市長蔣萬安今則再重話，表示中央對哪環節出問題說不出所以然，怎會這時討論重新上架？並再度喊話賴清德總統不能再沉默，應即刻開國安會議，重拾民眾對食安信心。

「難道是要圖利業者？還是要護航業者？難道人民的生命健康安全，在中央政府眼中，就是這麼不值錢。」蔣萬安今天更重話中央，蔣說，他非常難以理解，食安這麼重大的議題，民進黨政府卻選擇和業者站在一起的立場，而不是優先保護廣大消費者及民眾的生命健康安全。

蔣萬安今天上午出席「客聚Taipei Hakka Hub」揭牌典禮，對於毒油食安風暴持續擴大，媒體問蔣，若預防性下架的問題油品重新上架，會不會仍有疑慮？蔣今天上午受訪說，毒油案這件事情，到目前為止，看到中央政府對於哪一個環節出了問題，都說不出個所以然，怎麼會這個時候討論要重新上架，包括問題油品怎麼受到汙染、整體流向、回收比例、及風險是否完全排除？都還沒有釐清之前，怎麼可以談上架的問題。

蔣也再一次提醒賴清德總統，蔣萬安說，在這一次你的內閣官員，已經很明確指出這個毒油案有造假情形，這不是單一檢驗不可信，而是整個自主檢驗還有源頭管理，都已經在制度上面失靈，已經重創人民對於食安的信心。

蔣說，所以賴清德總統不能再沉默，應該要即刻召開國安會議，召集跨部會共同解決這個問題，來重拾民眾對食安的信心。