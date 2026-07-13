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追致癌油！彰化查76下游業者 瓦城、爭鮮、好市多等列名單

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中聯致癌沙拉油延燒，針對中聯油脂今年4月到6月製造的疑似問題油品，全採預防性下架。圖／彰化衛生局提供
中聯致癌沙拉油延燒，針對中聯油脂今年4月到6月製造的疑似問題油品，全採預防性下架。圖／彰化衛生局提供

中聯油脂致癌油食安事件持續延燒， 中聯油脂出貨予福壽實業、福懋油脂問題油品，及中聯油脂於今年4月至6月製造疑似問題油品，彰化縣衛生局持續查核，截至目前已完成76家轄內下游業者查核，並督促辦理預防性下架，在追查苯駢芘超標油品第二、第三層流向後，包括瓦城、點點心、時時香、鬍鬚張、爭鮮好市多等知名餐飲多家分店與通路業者也受到影響，列入名單。

彰化縣衛生局表示，目前已知中聯油脂「大豆沙拉油」共有3批檢出苯駢芘超標，分別為今年4月4日、5月10日及5月12日，顯示並非單一批次事件。食品藥物管理署已命中聯公司在原因未查明、改善措施經確認有效前，不得恢復生產作業，也規定中聯油脂4月到6月製造生產的大豆油，也全部採取預防性下架，等到中央檢查確認安全合格才能再度上架。

彰化泰山今年4月到6月從中聯油脂進貨量7611.1公噸，含預防性下架總量約為778公噸，總計下架品項有17項。在苯駢芘超標油品下游名單部分，除了原有的好樂迪以外，及全聯、萬家福等，也新增鬍鬚張、瓦城、點點心、時時香、樂雅樂、貳樓、添好運等連鎖店家。

衛生局表示，依據食藥署規定，福壽實業與福懋油脂也應於7月10日前，在各自官網公布中聯油脂於今年4月至6月供應的其他油品、使用相關油品製成的產品品項，以及下游業者名單。衛生局已要求轄內相關業者確認產品流向，並辦理預防性下架作業，避免疑似問題油品及其製成產品持續流通販售或使用。

中聯<a href='/search/tagging/2/致癌沙拉油' rel='致癌沙拉油' data-rel='/2/256746' class='tag'><strong>致癌沙拉油</strong></a>下游新增名單，鬍鬚張、瓦城、爭鮮入列。圖／彰化衛生局提供
中聯致癌沙拉油下游新增名單，鬍鬚張、瓦城、爭鮮入列。圖／彰化衛生局提供

爭鮮 彰化 好市多 致癌沙拉油

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