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中聯毒油「台鐵便當也在名單內」台鐵：了解、查處中

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵便當示意圖。聯合報系資料照
台鐵便當示意圖。聯合報系資料照

中聯油脂案持續延燒，衛福部食藥署日前公布受影響產品，台鐵便當也列在其中，製作便當的台北餐旅分處、台中餐旅分處、七堵鐵路餐廳餐務室均在名單內。對此，台鐵公司表示，目前還在了解當中，但強調公司高度重視食品安全議題，針對使用的油品品項及批號均有查核。

中聯油脂在今年6月底爆發致癌油風暴，經查最早是南僑通報，中聯4月4日生產1300公噸大豆油驗出一級致癌物苯駢芘超標，供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂三大油廠，並流入市面；第二批是7日晚間泰山調合油檢出苯駢芘超標，其中使用中聯5月12日生產大豆油；第三批是10日晚間再爆南僑通報中聯5月10日製造的大豆油苯駢芘超標。

經查食藥署公布受影響產品名單中，驚見有廣受民眾歡迎的台鐵便當，其便當製作餐廳包含台北餐旅分處、台中餐旅分處、七堵鐵路餐廳餐務室均在名單內。

對此，台鐵公司總經理馮輝昇強調，台鐵公司高度重視食品安全議題，中聯油脂案爆發初期就針對使用的油品品項及批號進行內部查核，經確認使用的油品均非有問題的批號商品。

針對台鐵便當及各餐旅分處使用的問題油品一事，馮輝昇表示，目前正與附業營運處進一步了解查處。

台鐵 中聯 便當 致癌沙拉油

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