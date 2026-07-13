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致癌油品流入校園 食安辦：623校、258幼兒園預防性下架

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天針對校園食品安全把關機制及疑涉致癌油品事件應變作為進行專題報告。行政院食品安全辦公室主任許甫表示，針對疑似使用受影響產品的校園，均已立即停止使用並採取預防性下架措施，確保學生飲食安全。記者董俞佳／攝影
立法院教育及文化委員會今天針對校園食品安全把關機制及疑涉致癌油品事件應變作為進行專題報告。行政院食品安全辦公室主任許甫表示，針對疑似使用受影響產品的校園，均已立即停止使用並採取預防性下架措施，確保學生飲食安全。記者董俞佳／攝影

立法院教育及文化委員會今天針對校園食品安全把關機制及疑涉致癌油品事件應變作為進行專題報告。行政院食品安全辦公室統計，截至目前，共有20個縣市、623所學校及258所幼兒園疑似使用受影響產品，食安辦主任許甫表示，均已立即停止使用並採取預防性下架措施，確保學生飲食安全。

許甫表示，中聯公司供應部分大豆沙拉油檢出苯並芘不符合規定後，食安辦立即督導衛福部啟動應變機制，並協調教育部、經濟部、國防部及法務部等相關部會共同處理。

許甫指出，第一階段自7月3日公布高風險下游名單後，食安辦即主動聯繫教育部國教署，透過校園食材登錄平台掌握校園是否使用受影響產品，督導學校、幼兒園及團膳業者全面清查並立即下架問題油品。

第二階段於7月5日至6日公布更多受影響產品及流向後，各縣市完成第一波校園清查。截至目前，共有20個縣市、623所學校及258所幼兒園疑似使用受影響產品，均已立即停止使用並採取預防性下架措施，確保學生飲食安全。

許甫表示，第三階段則配合擴大預防性下架範圍，持續透過中央與地方合作確認產品流向及清查結果。食安辦與高雄市共同召開食品安全會議，啟動民生犯罪聯絡平台，建立中央、地方及司法單位聯繫機制，並召開跨部會會議，持續比對資料、對外公布最新資訊。

針對後續處理，許甫表示，政府將依檢驗結果持續擴大預防性下架；中央與地方合作協助消費者維護權益；協請業者從寬認定、加速退換貨；徹查事件原因並公開必要資訊，同時推動食品安全衛生管理法修法，杜絕不肖業者違法行為。

衛福部次長林靜儀表示，未來將持續精進食品安全管理制度，從通報、檢驗、查核到回收機制全面強化，提升食品安全管理效能。衛福部將建立更完善的自主通報機制，明確規範通報時機及流程，強化食品異常事件的即時通報與處置。

教育部長鄭英耀表示，教育部平時透過法規制度、契約管理、資訊公開、跨部會合作及三級管理機制，建立校園食品安全把關制度，並配合衛福部等食品衛生主管機關處理各項食安事件，持續強化校園午餐安全管理。在疑涉致癌油品事件發生後，已立即啟動校園食品事件應變機制，透過校園食材登錄平台比對校園使用情形，督導地方政府及學校全面清查。

食安 幼兒園 校園 致癌沙拉油

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