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藍委批下架拖近一周 綠委也看不下去

聯合報／ 記者鄭媁趙容萱／連線報導

中聯油脂食安風暴持續擴大，民眾黨創黨主席柯文哲昨在台中輔選時，批民進黨政府「執政不怎麼樣，決策轉彎、掩蓋事實的能力一流」。國民黨則表示，中央政策反覆，到最後全面預防性下架，整整拖延近一周，民進黨立委劉建國也批評，這次反應速度比蘇丹紅事件更慢，連自家人都看不下去，賴清德政府還要繼續裝作沒事嗎？

柯文哲指出，這起食安事件發生在四月，政府卻拖到現在才喊下架，問題油恐大半早就被民眾吃下肚。他提出三點質疑，一，這類大宗油脂難道每半年才檢查一次？二，四月製造的油，為何檢驗報告拖到六月才出來？三，針對業者自主通報的漏洞，以及測出問題油後的處置機制，中央總要有所規範，拿出具體的改善措施。

國民黨說，賴清德總統面對重大食安事件，整篇談話看不到一句向全民道歉，也沒有任何政治責任，只把責任推給業者，再用停產、下架、修法包裝成政府有所作為；業者違法當然要嚴辦，但政府從源頭管理、自主檢驗、異常通報到流向追蹤全面失靈，難道不用負責？

國民黨質疑，中央最初以分層、含量比率等標準限縮下架範圍，後來卻接連發現第二批、第三批問題油，最後擴大全面下架；若一開始判斷正確，為何範圍不斷擴大？若最後全面下架才正確，前面拖延造成的食安風險，又由誰承擔？

國民黨表示，衛福部長石崇良已證實，曾向卓榮泰報告下架範圍，卓榮泰回應「應該要再考慮」，之後政策才持續調整，無論這句話代表要求擴大下架，或造成決策延後，都證明卓榮泰已直接參與重大食安決策，絕不能把所有責任推給食藥署。

國民黨要求，賴清德總統立即向全民道歉，卓榮泰、石崇良負起政治責任下台，並公布完整決策時序與會議紀錄；食安不能只罰業者，政府失職更不能沒人負責。

致癌沙拉油

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