毒油延燒 中聯檢驗報告 石崇良：抽樣疑造假

中聯油脂致癌油食安事件延燒，衛福部遲未公布第三方認證實驗室檢驗中聯廿九批留存油品樣本報告，部長石崇良表示，報告已出爐，但中聯與泰山、南僑等下游廠檢驗結果不一樣，足見其「不可信」，抽樣過程恐造假，已將全案交由檢調查明原因。台中地檢表示，衛福部相關機關如有提交資料，檢方會一併調查。

石崇良表示，食藥署於七月七日收到泰山調和油苯駢芘超標通報，但中聯油脂原料留存樣本檢驗卻為正常，擔心是否為抽樣過程出問題或檢體造假，因此九日宣布，今年四至六月中聯提供油品及相關產品一律預防性下架。

此外，九日南橋公布相關產品驗出苯駢芘超標，而食藥署檢驗中聯存留原料樣本檢驗報告竟在合規範圍。石崇良說，中聯與下游業者有兩次檢驗結果不一致，推斷中聯油脂留存樣本已不可信，「相關檢驗報告，衛福部不打算對外公布，而是交由檢調查明原因」。

這次致癌油品風暴凸顯出現行食安法諸多漏洞，石崇良說，將著手修正「食安法」，當務之急在於源頭管制，目前製油廠進口原料、原料油並未逐批檢驗，部分業者也未存留樣本，未來要求具有高風險食品業的原料油、半成品等，要存留樣本，甚至逐品查驗。業者改變原料、製程時，如原料從美國豆改為巴西豆等，製程須重新試製及抽驗，確保品質無虞，才能生產。

至於三級品管，資本額一億元以上業者的自設實驗室或外部第三方實驗室，都須經衛福部或委託單位認證。外部稽核「危害分析重要管制點」除監督流程品質，也要加強落實機制。市場端稽查部分將往前延伸，進入生產工廠進行稽核。

石崇良說，若業者未能即時通報異常情形，一旦超過法定時效，將依「食安法」開罰；若為惡意欺騙、隱瞞，將予以重罰，如已快速通報，其產品違規罰則也會予以減輕。在資訊串接上，未來「食品雲非登不可」將納入最末端產品，如沙拉醬、飯糰等。

這次事件凸顯中聯、福壽、福懋油、泰山等油品製造商的資金重疊性高，機構複雜，石崇良強調，將與金管會研議，若是一定規模以上，或具有寡占性高風險食品業者，其董事會須設置專業獨立董事，導入獨立、透明機制，且獨立董事須有食品、醫藥、公衛等背景，強化公司治理。

行政院消保處指出，截至九日下午五時，共有廿件消費申訴，將協助提起團體訴訟，消保處已與二家消保團體、衛福部共商，二團體初步均表達承接意願。