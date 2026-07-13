致癌油擴大至5批 僅回收144公噸

中聯油脂一再出包，食藥署最新統計，受影響油品為五十個品項，回收一四四公噸，回收率還不到百分之四。但昨晚台中市食安處再公布最新進展，全案已由原本三批擴大至五批，福壽公司六月卅日自主送驗兩項產品檢出致癌物苯駢芘超標，早在七月六日取得報告卻未即時通報，合計開罰六百萬元，加計先前延遲通報累計裁罰九百萬元。

台中市食安處說，此次涉及產品包括「福壽花生風味精華調合油二Ｌ」與「福壽不飽和大豆沙拉油二Ｌ」，分別檢出苯駢芘四點三ppb與三點八ppb，均使用中聯問題批號油品。相關檢驗由ＳＧＳ於六月卅日收樣、七月六日出具報告，但福壽遲至昨晚才通報市府，遭認定違規。

市府指出，問題油品出貨量龐大，分別流向福壽、福懋油及泰山等業者，單一批號最高出貨逾六百公噸。全案已由原本三批擴大至五批，中聯生產日期各為四月六日、十日。

台中市食安處昨公布第三批超標油品一三○五點八五公噸流向，包括故宮晶華、六福開發、路易莎等二七四家次下游業者，已全數下架回收。

泰山企業位在彰化縣，彰化縣衛生局督促預防性下架中聯四至六月油品，共十七品項，擴大追溯下游七十六家批發、物流、量販及餐飲零售等業者，包括全聯、萬家福、美聯社、瓦城、鬍鬚張、爭鮮、好樂迪等。

食藥署副署長王德原表示，接連出現三起「苯駢芘」超標案例，顯示事件非單一批次汙染，已要求中聯公司今年四月至六月生產的廿九批油品需全面預防性下架。此外，泰山、福壽及福懋油等下游業者，凡使用相關原料油製成的衍生產品，也需預防性下架。

王德原強調，中聯油脂已被勒令停產，在致癌物超標原因尚未查明、改善措施未經主管機關確認有效之前，不得復工，所有相關油品不得重新上市。產品何時可重新販售？食藥署正依風險評估訂定「重新上架原則」，待今日完成相關行政程序後，對外公布。