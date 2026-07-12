中聯致癌油風暴再檢出超標！福壽涉延遲通報遭中市重罰600萬元

中聯油脂驗出一級致癌物「苯駢芘」超標食安風暴又有二批油品檢出超標，等於共有5批油出問題。台中市食安處今晚接獲福壽公司通報，6月30日自主送驗中聯油脂4月6日與10日生產的二批大豆油苯駢芘超標。食安處說明，由於福壽在7月6日即收到檢驗報告未即時通報，市府重罰600萬元；加計日前因延遲通報裁罰300萬元，福壽累計已遭裁罰900萬元。

衛生局表示，此案截至目前，中聯四月到六月生產的29批大豆油，由原先3批超標油品擴大至5批，市府將依業者通報、中央資訊及查核結果，秉持「查到哪裡、公布到哪裡」原則，即時公布最新查核結果。

食安處指出，福壽公司通報「福壽花生風味精華調合油2L」檢出苯駢芘4.3 ppb，產品批號BL130426F、有效日期2028年1月8日，使用中聯大豆沙拉油批號318-1150406；另「福壽不飽和大豆沙拉油2L」檢出苯駢芘3.8 ppb，產品批號C1160426A、有效日期2028年4月10日，使用中聯大豆沙拉油批號314-1150410。

食安處說明，這兩項檢驗均由SGS在今年6月30日收樣，並於7月6日出具檢驗報告，但福壽遲至今晚向台中市政府通報，已違反食安法即時通報的規定，因此依法從嚴裁罰。

食安處指出，新增超標的2批中聯大豆沙拉油均已納入中央預防性下架範圍，但因檢出超標，市府將重新追查相關產品流向及下游使用情形。其中，中聯大豆沙拉油批號318-1150406共出貨至福壽102.56公噸、福懋108.33公噸及泰山322.96公噸。

批號314-1150410則出貨至福壽639.26公噸、福懋477.79公噸及泰山190.38公噸。市府已要求福壽、福懋及泰山等業者立即提出產品品項、批號、出貨對象及下游流向資料，逐批比對、逐項追查，凡屬受影響產品均應停止販售、完成下架回收，並配合衛生機關查核。

衛生局指出，後續將持續依最新通報資料辦理下架回收、流向追查及末端稽查，並配合中央抽驗及台中地檢署偵辦工作，提供所需資料，共同釐清汙染原因、產品流向及相關責任，以最嚴格標準守護市民食品安全。