中聯檢體是否造假 中檢：若衛福部提交資料將併查

衛福部長石崇良今天說，中聯油脂是否存在檢體遭調換或造假情形，將移交檢方釐清。台中地檢署表示，如果衛福部等相關機關提交相關資料，將會一併調查。

針對中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標，石崇良今天出席活動接受媒體聯訪時表示，接連發生中聯留樣油合格但下游產品超標，樣本已無法信賴，暫不對外公布中聯4月至6月停工前生產29批號油品樣本檢驗結果，由檢調釐清是否涉及檢體造假。

石崇良說，在這次案件，多次發生下游油品的檢驗結果與上游原油留樣並不一致，因此無法確認問題究竟出在抽樣過程，還是存在檢體遭調換或造假的情形。

石崇良指出，留樣檢驗報告全數移交檢方，持續釐清事件真相，確認究竟是抽樣程序出現問題，還是涉及檢體造假。食藥署同步採取最嚴格預防措施，要求中聯4月至6月製作所有產品全面下架，待逐批檢驗確認合格後，才能重新上市。

台中地檢署9日已搜索中聯油脂、福懋油脂、福壽、泰山等4家業者，對於中聯是否存在檢體遭調換或造假情事，檢方表示，如果衛福部等相關機關提交相關資料，將會一併調查。