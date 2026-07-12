食安事件頻傳 食品技師籲：上市食品公司應優先聘食品技師任獨董

油品食安風暴擴大，衛福部表示，將與金管會研議由食品專業人士擔任食品業上市櫃公司的獨立董事（獨董），希望藉由公司治理機制，強化食品安全把關。對此，食品技師指出，現行法規其實早已提供制度基礎，不必修法，只要企業願意落實，就能聘請具有國家考試資格的食品技師擔任獨立董事，再增添一道專業防線。

執業食品技師劉忠翰表示，依據金管會「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，公開發行公司獨立董事除可由律師、會計師、大學教授等專業人士擔任外，也包括經國家考試及格、領有證書的專門職業及技術人員。食品技師屬於國家高等考試及格的專門職業技術人員，依法原本就具備擔任上市櫃公司獨立董事的資格，現行制度無須修法即可適用。

「制度不是沒有，而是有多少公司真正聘請食品技師？」劉忠翰指出，目前上市櫃食品公司若需要食品專業背景的獨立董事，多半仍以食品相關科系的大學教授為主，由學界專家代表食品專業。不過，大學教授雖具學術專長，未必都曾通過食品技師國家考試，也不一定熟悉食品工廠實際運作與製程管理。

劉忠翰表示，公會支持政府推動食品專業人士擔任獨立董事的方向，但建議應優先考慮聘任食品技師，而非僅以食品相關學者為主。食品技師必須通過國家高等考試，考試內容涵蓋食品化學、食品微生物、食品分析、食品加工、食品衛生安全及食品工廠管理等核心科目，其中「食品工廠管理」更是食品技師與其他食品相關專業最大的差異。

劉忠翰認為，聘請獨立董事本身就是公司內控制度的一環，獨立董事除可由公司派或市場派提名外，仍須經股東會選舉產生，因此具有一定的獨立性，若董事會能納入具食品專業背景的食品技師，將有助於重大食安風險評估、品質管理制度及內控制度的完善。

食品技師公會樂見衛生主管機關與金管會共同推動食品技師及公共衛生師等國家考試專業人員，納入上市櫃食品公司獨立董事保障名額。未來除法律、會計等專業外，也應讓食品安全及公共衛生專業在董事會占有一席之地，形成跨領域監督機制，提升企業治理品質。

劉忠翰建議，未來可進一步研議建立外部食品技師簽證制度，由第三方食品技師定期檢視食品工廠製程、品質管理及食品安全管理制度，搭配企業內部食品技師與董事會獨立董事監督機制，形成「第一線管理、董事會監督、第三方查核」三道把關機制，進一步降低重大食安事件發生風險，重建消費者對國內食品安全的信心。