已有20件申訴中聯致癌油 政院助團體訴訟、2消保團體有意願

中聯油脂大豆沙拉油被驗出一級致癌物苯駢芘，不少學校團膳也中鏢。立法院教文委員會明邀教育部、衛福部及行政院食安辦公室、消保處列席專案報告。行政院消保處報告指出，截至9日下午5時共有20件消費申訴，將協助提起團體訴訟，消保處已與2家消保團體、衛福部共商，2團體初步均表達承接意願。

行政院消保處指出，中聯油脂供應泰山、福壽及福懋等公司沙拉油檢出不合格，行政院院長卓榮泰已於7月9日院會裁示，針對中聯於4月至6月製造油品擴大預防性下架。同時協調業者辦理退換貨，消保處已公布該期間製造沙拉油2種退貨機制，且官網也建置專區蒐集各機關單位發布消息及消費者申訴管道，截至9日下午5時，共有20件消費申訴。

消保處表示，依據食品安全衛生管理法，與消費者保護法規定，當同一原因事件致20人以上消費者受損害時，政府應協助提起團體訴訟，訴訟費用由衛福部食安基金支應，消保處已邀請2家消保團體與衛福部共商，兩家團體初步均表達承接意願。