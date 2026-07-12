快訊

未過14席就Game Over？ 柯文哲認年底「生死存亡戰」：沒成長黨會泡沫化

行人地獄！北市57歲婦斑馬線上遭賓士車撞 顱內出血一度OHCA搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

中聯毒油波及881校 食安辦：該罰就罰、該公布就公布、該下架就下架

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
中聯油脂大豆油苯駢芘超標事件已延燒至校園內，截至目前，各縣市校園清查名單共有623所學校及258所幼兒園受到影響，行政院食品安全辦公室最新出爐的書面報告指出，持續協調督導衛福部、經濟部、教育部等各權責機關推動食品安全管理，確保食品供應鏈的每一個環節均符合衛生安全標準，食安資訊更透明，讓國人食的安心。。圖／聯合報系資料照片
中聯油脂大豆油苯駢芘超標事件已延燒至校園內，截至目前，各縣市校園清查名單共有623所學校及258所幼兒園受到影響，行政院食品安全辦公室最新出爐的書面報告指出，持續協調督導衛福部、經濟部、教育部等各權責機關推動食品安全管理，確保食品供應鏈的每一個環節均符合衛生安全標準，食安資訊更透明，讓國人食的安心。。圖／聯合報系資料照片

中聯油脂大豆油苯駢芘超標事件已延燒至校園內，截至目前，各縣市校園清查名單共有623所學校及258所幼兒園受到影響，行政院食品安全辦公室最新出爐的書面報告指出，持續協調督導衛福部、經濟部、教育部等各權責機關推動食品安全管理，確保食品供應鏈的每一個環節均符合衛生安全標準，食安資訊更透明，讓國人食的安心。

立法院教育及文化委員會明天將召開「校園食品安全把關機制及致癌油事件因應作為 」專題報告，食安辦書面報告表示，自7月3日衛福部公布下架名單時，食安辦即主動聯繫教育部，請教育部運用校園食材登錄平台比對，以掌握校園疑似使用受影響產品情形教育部，即時將比對結果並提供各地方政府教育局（處），依照辦理逐校園確認，督導學校、幼兒園及團膳業者全面盤點油品及相關製品之使用情形，並立即下架問題油品 。

食安辦表示，目前積極協調跨部會，7月7日已與高等檢察署偕同日開「油品致癌物超標事件查辦暨食品安全專案會議」，啟動民生犯罪聯繫平台；7月 9日參與本院消保處研商「中聯油脂公司油品事件提起團體訴訟」會議；7月7日 、 8日及 9日與政委陳時中召開各部會工作協調會議；協調衛福部、經濟部、行政院消費者保護處有關國人持下架油品至通路退換貨事宜。

食安辦表示，此事件仍在調查中，食安辦秉持「該查就查、該罰就罰、該公布就公布、該下架就下架」處理原則，並積極辦理下列重點工作：依照檢驗結果，擴大預防性下架；中央地方合作，協助消費者團體訴訟；協請廠商從寬認定、從速辦理消費者退貨；徹查問題原因，停工沒有期限；啟動食安法修法，杜絕不肖業者。

致癌沙拉油 食安 衛福部 中聯油脂

延伸閱讀

中聯問題油退貨從寬 行政院公布兩大退貨管道

致癌油風波...北市稽查增2下游業者 泰山允諾研議設「信託基金專戶」

中聯油脂留存樣本檢驗遲未公布 石崇良揭原因…「這件事」已不可信

致癌油延燒...桃市查獲1業者未下架 最重恐罰300萬

相關新聞

中聯油脂連爆3批致癌物超標 食藥署：共影響50項油品、已回收144公噸

中聯油脂大豆油苯駢芘超標事件持續延燒，繼4月4日、5月12日生產的大豆沙拉油陸續驗出超標後，南僑油脂再通報使用中聯5月10日製造的大豆油，也檢出苯駢芘超過法定標準，使超標批次增至3批。食藥署認為，事件已非單一批次異常，而是可能涉及原料驗收、製程管理及品質管制等系統性缺失，已要求中聯油脂在原因釐清前不得恢復生產。

已有20件申訴中聯致癌油 政院助團體訴訟、2消保團體有意願

中聯油脂大豆沙拉油被驗出一級致癌物苯駢芘，不少學校團膳也中鏢。立法院教文委員會明邀教育部、衛福部及行政院食安辦公室、消保處列席專案報告。行政院消保處報告指出，截至9日下午5時共有20件消費申訴，將協助提起團體訴訟，消保處已與2家消保團體、衛福部共商，2團體初步均表達承接意願。

中聯毒油波及881校 食安辦：該罰就罰、該公布就公布、該下架就下架

中聯油脂大豆油苯駢芘超標事件已延燒至校園內，截至目前，各縣市校園清查名單共有623所學校及258所幼兒園受到影響，行政院食品安全辦公室最新出爐的書面報告指出，持續協調督導衛福部、經濟部、教育部等各權責機關推動食品安全管理，確保食品供應鏈的每一個環節均符合衛生安全標準，食安資訊更透明，讓國人食的安心。

苯駢芘毒油政府追蹤下架 認明製造三批號避免踩雷

中聯油品出包，進油廠商泰山企業位在彰化縣，彰化縣衛生局持續督促預防性下架合計17個品項，並擴大追溯到下游76家批發、物流、量販及餐飲零售等業者，籲請消費者認清批號後才買安全油品。

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

中聯致癌油食安風暴擴大，中聯油脂製造的大豆油苯已有3批駢芘超標。台中市食安處今公布，中聯第三批問題油出貨給福懋油脂、福壽實業及泰山企業共1305.85公噸，第二層流向全國包括故宮晶華、六福開發、路易莎等274家下游業者，全數下架回收。

致癌油風暴擴大 凌濤轟檢調縱放4大油商「在護什麼隱情？」

致癌油風暴擴大，中聯、泰山、福壽、福懋等四大油商高層日前遭檢調大規模搜索後，分別以50萬元至2000萬元不等金額交保，原遭羈押禁見的中聯總經理余凌冲也以2000萬元交保。國民黨桃園市議員凌濤今天在臉書批評，檢調此舉形同縱放，質疑「檢調究竟在保護什麼？」並呼籲全面清查四大油商，「致癌油的漏網之魚，一個都不能放過。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。