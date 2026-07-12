中聯毒油波及881校 食安辦：該罰就罰、該公布就公布、該下架就下架

中聯油脂大豆油苯駢芘超標事件已延燒至校園內，截至目前，各縣市校園清查名單共有623所學校及258所幼兒園受到影響，行政院食品安全辦公室最新出爐的書面報告指出，持續協調督導衛福部、經濟部、教育部等各權責機關推動食品安全管理，確保食品供應鏈的每一個環節均符合衛生安全標準，食安資訊更透明，讓國人食的安心。

立法院教育及文化委員會明天將召開「校園食品安全把關機制及致癌油事件因應作為 」專題報告，食安辦書面報告表示，自7月3日衛福部公布下架名單時，食安辦即主動聯繫教育部，請教育部運用校園食材登錄平台比對，以掌握校園疑似使用受影響產品情形教育部，即時將比對結果並提供各地方政府教育局（處），依照辦理逐校園確認，督導學校、幼兒園及團膳業者全面盤點油品及相關製品之使用情形，並立即下架問題油品 。

食安辦表示，目前積極協調跨部會，7月7日已與高等檢察署偕同日開「油品致癌物超標事件查辦暨食品安全專案會議」，啟動民生犯罪聯繫平台；7月 9日參與本院消保處研商「中聯油脂公司油品事件提起團體訴訟」會議；7月7日 、 8日及 9日與政委陳時中召開各部會工作協調會議；協調衛福部、經濟部、行政院消費者保護處有關國人持下架油品至通路退換貨事宜。

食安辦表示，此事件仍在調查中，食安辦秉持「該查就查、該罰就罰、該公布就公布、該下架就下架」處理原則，並積極辦理下列重點工作：依照檢驗結果，擴大預防性下架；中央地方合作，協助消費者團體訴訟；協請廠商從寬認定、從速辦理消費者退貨；徹查問題原因，停工沒有期限；啟動食安法修法，杜絕不肖業者。