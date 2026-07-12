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苯駢芘毒油政府追蹤下架 認明製造三批號避免踩雷
中聯油品出包，進油廠商泰山企業位在彰化縣，彰化縣衛生局持續督促預防性下架合計17個品項，並擴大追溯到下游76家批發、物流、量販及餐飲零售等業者，籲請消費者認清批號後才買安全油品。
中聯公司大豆沙拉抽檢出一級致癌物質苯駢芘，賣給中聯3家合資股分廠商，其中泰山企業經彰化縣衛生局連日追查，今年4月至6月向中聯進貨7611.1噸油脂，含預防性下架泰山大豆沙拉油、泰山好理調和油等17個品項食用油，合計約778噸。
彰化縣衛生局依據製造批號315-1150404、313-1150512、315-1150510，追查泰山企業有問題的食用油，賣到雜糧行、油行、物流倉儲、超商、量販店和知名餐飲店、KTV等業者，已通知業者停用並預防性下架，詳細明細可到彰化縣衛生局官網食品衛生科查看。
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