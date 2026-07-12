中聯油脂連爆3批致癌物超標 食藥署：共影響58項油品、已回收144公噸

中聯油脂大豆油苯駢芘超標事件持續延燒，繼4月4日、5月12日生產的大豆沙拉油陸續驗出超標後，南僑油脂再通報使用中聯5月10日製造的大豆油，也檢出苯駢芘超過法定標準，使超標批次增至3批。食藥署認為，事件已非單一批次異常，而是可能涉及原料驗收、製程管理及品質管制等系統性缺失，已要求中聯油脂在原因釐清前不得恢復生產。

食藥署副署長王德原表示，已委託第三方認證檢驗機構重新檢驗中聯油脂留樣檢體，結果卻與下游業者自行送驗結果出現不一致情形。因目前僅剩中聯公司留存的樣品可供比對，到底是留樣、抽樣或檢驗流程出了問題，或涉及其他因素，仍須持續蒐集證據，必要時也不排除移請檢調介入調查，以釐清真相。

王德原指出，接連出現3起苯駢芘超標案例，顯示事件可能不是單一批次汙染，已擴大採取預防性管理措施，要求中聯公司今年4月至6月生產的29批油品全面預防性下架，同時包括泰山、福壽及福懋等下游業者，凡使用相關原料油製成的衍生產品，也必須完成預防性下架，並向主管機關回報流向及回收情形。

最新由南僑通報的5月10日批次，王德原表示，該批中聯大豆油總產量約1305.9公噸，同樣流向泰山、福壽及福懋等下游廠商，目前確認共製成16項產品，截至目前已回收約37.8公噸，地方衛生局仍持續追查流向及回收進度。

食藥署統計，截至7月12上午11時，中聯油脂（油槽315）檢驗不符標準受影響油品為18個品項，已下架回收共73.2公噸。泰山好理調合油（中聯油脂-油槽313）檢驗不符標準，受影響油品為24個品項，已下架回收共33公噸。南僑（中聯油脂-油槽315）檢驗不符標準，已下架回收共37.8公噸。總計受影響油品為58個品項、三家已回收144公噸。

中聯油脂目前已被勒令停止生產，在超標原因尚未查明、改善措施未經主管機關確認有效前，不得復工，所有相關油品也不得重新上市。至於外界關心哪些產品可重新販售？王德原說，將依風險評估訂定「重新上架原則」，待相關行政程序完成後對外公布，並同步通知地方衛生局及業者遵循。

此外，地方衛生局將持續進行後市場稽查，若發現受影響產品仍在市面陳列、販售或供應，將依食安法裁處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。食藥署也再次呼籲，食品業者應確實落實原料管理、自主檢驗及資訊揭露，共同維護食品安全。

泰山好理調和油受影響油品為24個品項，已下架回收共33.0公噸。圖／食藥署提供

中聯受影響油品為18個品項，已下架回收共73.2公噸。圖／食藥署提供