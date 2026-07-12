快訊

王力宏重摔縫39針露疤現身！被網幹譙不忍了 宣布重大決定

伊朗大反攻嗆「放馬過來」！狂轟4國美軍基地 打擊MQ-9無人機庫

油品致癌物超標 中市府：第3批流向274家業者

中央社／ 台中12日電

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標，台中市政府今天表示，第3批超標油品1305公噸出貨給福壽福懋油脂、泰山後，第2層流向274家業者，都已要求依規辦理下架回收。

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標，台中市政府今天公布最新追查進度，包括第3批超標油品（批號315-1150510）第2層流向、第2批超標油品（批號313-1150512）台中市下游業者名單。

台中市食安處說明，第3批超標油品為中聯油脂5月10日生產的大豆原料油（批號315-1150510）。市府已掌握該批大豆油約1305噸流向，分別出貨予福懋油脂353.8公噸、福壽實業706.25公噸及泰山245.8公噸，並追查衍生11項產品、26個批號；今天同步公布第2層流向，其中福壽實業176家、福懋油脂98家，均已要求依規辦理下架回收。

第2批超標油品部分，食安處表示，中聯油脂5月12日生產的大豆油（批號313-1150512）衍生產品資訊已更新為16項產品、39個批號。市府今天進一步公布台中市62家下游業者名單。另重新比對第2層流向資料後，福懋油脂第2層業者由原117家修正為99家，主因為重複計算及批號誤植，市府已完成資料校正，並逐一比對進出貨紀錄、產品批號、有效日期及數量，凡屬下架回收或預防性下架範圍者，均要求立即辦理下架。

針對中聯油脂4月至6月生產的大豆油，市府指出，已確認共29批產品持續追查。7月1日進廠追查時已抽驗其中2批，檢驗結果均符合規定；除首批超標油品外，7月8日再針對其餘26批送驗，目前正由第三方檢驗中，預計下週起陸續取得結果。

此外，台中市第3層以下受影響業者今天新增26家，累計91家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品，均已停止使用並完成下架。截至12日，問題油品及預防性下架產品累計回收6萬5374公斤。

福懋 福壽 中聯 致癌沙拉油

延伸閱讀

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

清查中聯致癌油流向 統一超食代、聯華食品、爭鮮等364家業者中鏢

中聯致癌油風暴擴大…第3批1305公噸流向泰山、福壽、福懋 已預防性下架

中市府再公布問題油流向 醫院、托嬰中心受波及

相關新聞

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

中聯致癌油食安風暴擴大，中聯油脂製造的大豆油苯已有3批駢芘超標。台中市食安處今公布，中聯第三批問題油出貨給福懋油脂、福壽實業及泰山企業共1305.85公噸，第二層流向全國包括故宮晶華、六福開發、路易莎等274家下游業者，全數下架回收。

致癌油風暴擴大 凌濤轟檢調縱放4大油商「在護什麼隱情？」

致癌油風暴擴大，中聯、泰山、福壽、福懋等四大油商高層日前遭檢調大規模搜索後，分別以50萬元至2000萬元不等金額交保，原遭羈押禁見的中聯總經理余凌冲也以2000萬元交保。國民黨桃園市議員凌濤今天在臉書批評，檢調此舉形同縱放，質疑「檢調究竟在保護什麼？」並呼籲全面清查四大油商，「致癌油的漏網之魚，一個都不能放過。」

致癌油風暴 柯文哲諷民進黨決策轉彎、掩蓋事實的能力一流

中聯油脂致癌油食安風暴擴大，中聯四月至六月生產的大豆油全數預防性下架，已有3批檢出苯駢芘超標。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今到台中吃芋圓輔選，諷民進黨，「執政不怎麼樣，決策轉彎、掩蓋事實的能力一流，實在是令人敬佩」。他指，問題油恐大部分恐被吃下肚，不是下架，執政黨總要有精進方案。

中聯油脂留存樣本檢驗遲未公布 石崇良揭原因…「這件事」已不可信

中聯油品事件發生後，衛福部針對中聯每一批留存的油品樣本，要求送至第三方認證的實驗室重新檢驗，但檢驗結果一直沒有公布。衛福部長石崇良今證實，檢驗結果已於7月8、9日陸續出爐，衛福部也接獲報告，但確實未對外公布。原因是中聯油脂與下游業者檢驗報告，已出現兩次不一致情形，可見中聯油脂留存樣本已「不可信」，相關檢驗報告，衛福部不打算對外公布，而是交由檢調進行釐清與查明原因。

國民黨：問題油從單批變多批 連民進黨立委都看不下去

中聯油脂食安風暴持續擴大，問題油從最初單一批次，擴增至3批、超過3900公噸，下游流向與受影響產品仍持續增加。國民黨今表示，中央從限縮下架、政策反覆，到最後全面預防性下架，整整拖延近一周，連民進黨立委劉建國都公開批評，這次反應速度比蘇丹紅事件更慢。連自家人都看不下去，賴清德政府還要繼續裝作沒事嗎？

影／中聯油品上下游檢驗有落差 石崇良：資料不可信所以採預防性下架

毒油致癌事件延燒，中聯4～6月停工前生產的29個批號油品已完成第三方檢驗，但衛福部部長石崇良今天表示不會公開報告，主因為和下游業者檢驗結果不一致，有可能是「樣本抽樣過程」有問題或「檢體造假」，我們無法釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。