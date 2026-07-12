油品致癌物超標 中市府：第3批流向274家業者
中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標，台中市政府今天表示，第3批超標油品1305公噸出貨給福壽、福懋油脂、泰山後，第2層流向274家業者，都已要求依規辦理下架回收。
中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標，台中市政府今天公布最新追查進度，包括第3批超標油品（批號315-1150510）第2層流向、第2批超標油品（批號313-1150512）台中市下游業者名單。
台中市食安處說明，第3批超標油品為中聯油脂5月10日生產的大豆原料油（批號315-1150510）。市府已掌握該批大豆油約1305噸流向，分別出貨予福懋油脂353.8公噸、福壽實業706.25公噸及泰山245.8公噸，並追查衍生11項產品、26個批號；今天同步公布第2層流向，其中福壽實業176家、福懋油脂98家，均已要求依規辦理下架回收。
第2批超標油品部分，食安處表示，中聯油脂5月12日生產的大豆油（批號313-1150512）衍生產品資訊已更新為16項產品、39個批號。市府今天進一步公布台中市62家下游業者名單。另重新比對第2層流向資料後，福懋油脂第2層業者由原117家修正為99家，主因為重複計算及批號誤植，市府已完成資料校正，並逐一比對進出貨紀錄、產品批號、有效日期及數量，凡屬下架回收或預防性下架範圍者，均要求立即辦理下架。
針對中聯油脂4月至6月生產的大豆油，市府指出，已確認共29批產品持續追查。7月1日進廠追查時已抽驗其中2批，檢驗結果均符合規定；除首批超標油品外，7月8日再針對其餘26批送驗，目前正由第三方檢驗中，預計下週起陸續取得結果。
此外，台中市第3層以下受影響業者今天新增26家，累計91家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用相關油品，均已停止使用並完成下架。截至12日，問題油品及預防性下架產品累計回收6萬5374公斤。
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