快訊

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

世界盃場邊美成這樣！貝克漢女兒「平口上衣小露香肩」狂放電 小哈潑暴風成長變大美人

黃鐙輝幫3子買006208已賺「超過百萬」！曝自己帳戶買0050方便做出區隔

聽新聞
0:00 / 0:00

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府持續追查中聯問題油品，公布第三批第二層流向。圖／台中市食安處提供
台中市政府持續追查中聯問題油品，公布第三批第二層流向。圖／台中市食安處提供

中聯致癌油食安風暴擴大，中聯油脂製造的大豆油苯已有3批駢芘超標。台中市食安處今公布，中聯第三批問題油出貨給福懋油脂、福壽實業及泰山企業共1305.85公噸，第二層流向全國包括故宮晶華、六福開發、路易莎等274家下游業者，全數下架回收。

食安處表示，第三批超標油品為中聯油脂5月10日生產的大豆原料油（批號315-1150510），檢出苯駢芘2.9 μg/kg，超過法定限量標準。市府已掌握該批大豆油流向，共出貨予福懋油脂353.8公噸、福壽實業706.25公噸及泰山245.8公噸，並追查衍生11項產品、26個批號。

食安處今天同步公布第二層流向，其中福壽實業176家，下游業者包括故宮晶華、六福開發、路易莎等，福懋油脂下游業者包括美食家食材通路、貴族世家等98家，受影響的第二層廠商均已要求依規下架回收。

食安處也公布，第二批超標油（批號313-1150512）更新為16項產品、39個批號。市府今天公布台中市62家下游業者名單；另重新比對第二層流向資料後，福懋油脂第二層業者由原117家修正為99家，凡屬下架回收或預防性下架範圍者，均要求立即辦理下架。

食安處統計，台中市第三層以下受影響業者今天新增26家，累計91家餐飲、加工等食品業者均停用並完成下架。截至今天，問題油品及預防性下架產品累計回收6萬5374公斤；跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲及食品業者975家次，確認使用或販售相關產品者均已完成下架，並持續追蹤末端流向及回收進度。

台中市政府將依檢驗結果持續公布流向及查核進度，全力把關食品安全。圖／台中市食安處提供
台中市政府將依檢驗結果持續公布流向及查核進度，全力把關食品安全。圖／台中市食安處提供

中聯 福懋 路易莎 致癌沙拉油

延伸閱讀

清查中聯致癌油流向 統一超食代、聯華食品、爭鮮等364家業者中鏢

中聯致癌油風暴擴大…第3批1305公噸流向泰山、福壽、福懋 已預防性下架

台中公布20家問題油下游名單 燒瓶子、台中榮總、台塑餐飲都中鏢

中市府追問題油流向 胖老爹炸雞、糕餅業者入列

相關新聞

中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

中聯致癌油食安風暴擴大，中聯油脂製造的大豆油苯已有3批駢芘超標。台中市食安處今公布，中聯第三批問題油出貨給福懋油脂、福壽實業及泰山企業共1305.85公噸，第二層流向全國包括故宮晶華、六福開發、路易莎等274家下游業者，全數下架回收。

致癌油風暴擴大 凌濤轟檢調縱放4大油商「在護什麼隱情？」

致癌油風暴擴大，中聯、泰山、福壽、福懋等四大油商高層日前遭檢調大規模搜索後，分別以50萬元至2000萬元不等金額交保，原遭羈押禁見的中聯總經理余凌冲也以2000萬元交保。國民黨桃園市議員凌濤今天在臉書批評，檢調此舉形同縱放，質疑「檢調究竟在保護什麼？」並呼籲全面清查四大油商，「致癌油的漏網之魚，一個都不能放過。」

致癌油風暴 柯文哲諷民進黨決策轉彎、掩蓋事實的能力一流

中聯油脂致癌油食安風暴擴大，中聯四月至六月生產的大豆油全數預防性下架，已有3批檢出苯駢芘超標。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今到台中吃芋圓輔選，諷民進黨，「執政不怎麼樣，決策轉彎、掩蓋事實的能力一流，實在是令人敬佩」。他指，問題油恐大部分恐被吃下肚，不是下架，執政黨總要有精進方案。

中聯油脂留存樣本檢驗遲未公布 石崇良揭原因…「這件事」已不可信

中聯油品事件發生後，衛福部針對中聯每一批留存的油品樣本，要求送至第三方認證的實驗室重新檢驗，但檢驗結果一直沒有公布。衛福部長石崇良今證實，檢驗結果已於7月8、9日陸續出爐，衛福部也接獲報告，但確實未對外公布。原因是中聯油脂與下游業者檢驗報告，已出現兩次不一致情形，可見中聯油脂留存樣本已「不可信」，相關檢驗報告，衛福部不打算對外公布，而是交由檢調進行釐清與查明原因。

國民黨：問題油從單批變多批 連民進黨立委都看不下去

中聯油脂食安風暴持續擴大，問題油從最初單一批次，擴增至3批、超過3900公噸，下游流向與受影響產品仍持續增加。國民黨今表示，中央從限縮下架、政策反覆，到最後全面預防性下架，整整拖延近一周，連民進黨立委劉建國都公開批評，這次反應速度比蘇丹紅事件更慢。連自家人都看不下去，賴清德政府還要繼續裝作沒事嗎？

影／中聯油品上下游檢驗有落差 石崇良：資料不可信所以採預防性下架

毒油致癌事件延燒，中聯4～6月停工前生產的29個批號油品已完成第三方檢驗，但衛福部部長石崇良今天表示不會公開報告，主因為和下游業者檢驗結果不一致，有可能是「樣本抽樣過程」有問題或「檢體造假」，我們無法釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。