中聯致癌油風暴擴大！第3批1305噸流向曝：故宮晶華、六福開發中鏢

中聯致癌油食安風暴擴大，中聯油脂製造的大豆油苯已有3批駢芘超標。台中市食安處今公布，中聯第三批問題油出貨給福懋油脂、福壽實業及泰山企業共1305.85公噸，第二層流向全國包括故宮晶華、六福開發、路易莎等274家下游業者，全數下架回收。

食安處表示，第三批超標油品為中聯油脂5月10日生產的大豆原料油（批號315-1150510），檢出苯駢芘2.9 μg/kg，超過法定限量標準。市府已掌握該批大豆油流向，共出貨予福懋油脂353.8公噸、福壽實業706.25公噸及泰山245.8公噸，並追查衍生11項產品、26個批號。

食安處今天同步公布第二層流向，其中福壽實業176家，下游業者包括故宮晶華、六福開發、路易莎等，福懋油脂下游業者包括美食家食材通路、貴族世家等98家，受影響的第二層廠商均已要求依規下架回收。

食安處也公布，第二批超標油（批號313-1150512）更新為16項產品、39個批號。市府今天公布台中市62家下游業者名單；另重新比對第二層流向資料後，福懋油脂第二層業者由原117家修正為99家，凡屬下架回收或預防性下架範圍者，均要求立即辦理下架。

食安處統計，台中市第三層以下受影響業者今天新增26家，累計91家餐飲、加工等食品業者均停用並完成下架。截至今天，問題油品及預防性下架產品累計回收6萬5374公斤；跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲及食品業者975家次，確認使用或販售相關產品者均已完成下架，並持續追蹤末端流向及回收進度。