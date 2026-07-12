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防堵食安漏洞 衛福部擬重罰隱匿、導入專業獨董

中央社／ 台北12日電

中聯油品致癌物超標事件，食安漏洞引發關注。衛福部石崇良今天提出4大精進方向，強制高風險食品原料逐批留樣檢驗、更換原料須試製、重罰隱匿，及設專業獨董強化公司治理。

中聯油脂案延燒，累計3批號檢出致癌物苯駢芘超標，第1批是中聯6月30日通報「批號315-1150404」大豆沙拉油，4月4日製造1300公噸；第2批是泰山7月7日通報使用中聯「批號313-1150512」製成調合油；第3批則是南僑7月9日通報使用中聯5月10日生產（批號315-1150510）大豆油。

石崇良今天出席「2026台灣醫法醫政論壇」，會前接受媒體聯訪，被問到把關高風險食品業未來精進作為，他提出源頭管理、製程管理、品質通報與透明公司治理機制等4大方向，針對中聯油事件暴露出的制度缺漏進行補強，食藥署已著手研議修訂食品安全衛生管理法及授權法規。

首先，強化源頭管理方面，石崇良說，這次中聯油案調查過程發現，並非所有原料、原料油或半成品都逐批檢驗，也未必留存樣本；未來將要求高風險食品業者，不論使用原料或半成品，都必須留存樣本，並依風險程度要求逐批檢驗。強化原料及半成品管理，有助於後續追溯與查核。

第二是改善製程管理，石崇良表示，未來若業者變更製程或更換原料來源，如原本是進口美國黃豆製作油品，後續改為巴西黃豆，開始大量製作前，必須重新試製及抽驗，確認產品品質穩定、安全無虞後，才能恢復正式生產。

第三為強化三級品管制度，石崇良說，未來不論業者自設實驗室或委託第三方實驗室，須經主管機關或受委託單位認證，確保檢驗品質；除現行危害分析重要管制點（HACCP），未來將納入檢驗效能驗證，提高外部監督機制；主管機關後市場抽驗，將擴大進入生產工廠執行抽驗與稽核。

這次中聯油品事件，多達5家業者延遲通報挨罰，包含中聯、福懋、福壽、泰山、南僑等，石崇良認為，現行通報制度確實有改進的必要性，將導入強制通報及即時資訊上傳機制，要求業者自主檢驗資料即時上傳，供主管機關監測與預警。

石崇良表示，所有異常檢驗結果皆須在法定期限內完成通報，逾期將開罰，若惡意隱匿或欺騙，將加重處分；相對地，主動、及時通報者，未來研議減輕行政處分，以兼顧鼓勵自主通報與嚇阻違規。

在這次中聯油案，雖然食藥署立即掌握到油品製造流程，但最終產品如飯糰、沙拉醬等，尚未全面納入「食品雲」系統，僅仰賴下游業者自主揭露，石崇良說，未來研議將部分高風險食品從原料、半成品到最終產品，全程納入「食品雲」系統，以強化即時追蹤與溯源能力。

石崇良說，這次事件也發現，中聯與泰山、福壽、福懋存在高度資金重疊情形，影響公司治理透明度。未來將與金管會研議，針對一定規模以上或具有寡占性的高風險食品業者，要求董事會設置具食品、醫療或公衛專業背景的獨立董事，導入更透明的公司治理機制，強化食安管理。

食安 衛福部 石崇良 致癌沙拉油

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