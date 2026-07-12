致癌油風暴擴大 凌濤轟檢調縱放4大油商「在護什麼隱情？」

致癌油風暴擴大，中聯、泰山、福壽、福懋等四大油商高層日前遭檢調大規模搜索後，分別以50萬元至2000萬元不等金額交保，原遭羈押禁見的中聯總經理余凌冲也以2000萬元交保。國民黨桃園市議員凌濤今天在臉書批評，檢調此舉形同縱放，質疑「檢調究竟在保護什麼？」並呼籲全面清查四大油商，「致癌油的漏網之魚，一個都不能放過。」

凌濤表示，中聯是1995年由福懋、福壽、泰山3家共同投資設立，四大油商彼此關係千絲萬縷，如今卻全數交保輕放，「檢調難道不擔心彼此湮滅證據、勾串供詞嗎？」這樣的縱放，只會加深民眾對政府、檢調與業者互相護短、食安失守的疑慮。

凌濤說，中聯4月4日生產的大豆沙拉油（批號315-1150404），先後歷經南僑內部實驗室、SGS外部檢驗、愛之味及SGS等4次檢驗超標，直到6月30日食藥署才接獲通報，前後長達近3個月。

凌濤表示，衛福部這次暴露三大漏洞。包括食藥署6月30日接獲通報後，桃園、台北等地方政府立即預防性下架問題油品，中央卻遲至7月7日才擴大下架；業者一路自主篩檢，食藥署未能同步掌握檢驗結果；4月4日生產的問題油品，期間沒有任何機制阻絕出貨，一路流入終端市場。

凌濤也說，致癌毒油並非單一批號，7月7日泰山通報中聯5月12日生產的第二批號（313-1150512）超標，7月9日南僑再通報第三批號（315-1150510）超標，代表中聯出現重大瑕疵，從4月到6月已高達2.75萬噸原料油曝險。

凌濤表示，根據經濟部統計，過去1年台灣精緻黃豆油生產量高達39萬1917公噸，內銷達30萬3684公噸，若上游原料進口環節出問題、風暴持續擴大，曝險原料油規模恐上看39萬噸；當衛福部長石崇良還忙著對台中、桃園副市長冷嘲熱諷時，該討論的是如何善後復原、建立機制讓台灣食安重新站起來；呼籲檢調立即搜索、保全四大油商所有實驗室資料、檢驗紀錄及相關證據，回溯確認食用油安全。