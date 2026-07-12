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致癌油風暴 柯文哲諷民進黨決策轉彎、掩蓋事實的能力一流

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（中）今到台中輔選，與市議員參選人邱于珊（左）品嘗東東芋圓。記者趙容萱／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（中）今到台中輔選，與市議員參選人邱于珊（左）品嘗東東芋圓。記者趙容萱／攝影

中聯油脂致癌油食安風暴擴大，中聯四月至六月生產的大豆油全數預防性下架，已有3批檢出苯駢芘超標。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今到台中吃芋圓輔選，諷民進黨，「執政不怎麼樣，決策轉彎、掩蓋事實的能力一流，實在是令人敬佩」。他指，問題油恐大部分恐被吃下肚，不是下架，執政黨總要有精進方案。

柯文哲今天上午11時到台中輔選，陪同市議員參選人邱于珊走訪東東芋圓大坑店，並品嘗在地美食東東芋圓，預計下午走訪北屯新一點利黃昏市場。

對於中聯致癌油食安風暴問題，柯文哲受訪時說，4月發生的事情，現在說下架，我看差不多大概都已經下肚了。他發現民進黨執政不怎麼樣，決策轉彎、掩蓋事實的能力一流，實在是令人敬佩。

柯文哲表示，他猜問題油拖這麼久，大部分都吃掉了。還是可以查1300多噸的油到底油到哪裡去？事情既然發生了，中央還是要有一個改善的方案；這種大宗油脂是要半年才檢查一次嗎？4月製造的油為何拖到6月檢驗報告才出來？業者自主通報有沒有疏漏、測出問題油要如何處理？總要有所規範。

柯文哲 民進黨 中聯 致癌沙拉油

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