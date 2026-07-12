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中聯油脂留存樣本檢驗遲未公布 石崇良揭原因…「這件事」已不可信

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良（右三）說，中聯油脂檢驗報告未公布原因，為中聯與下游業者檢驗已出現兩次不一致情形，可見中聯油脂留存樣本已「不可信」，而未對外公布。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良（右三）說，中聯油脂檢驗報告未公布原因，為中聯與下游業者檢驗已出現兩次不一致情形，可見中聯油脂留存樣本已「不可信」，而未對外公布。記者沈能元／攝影

中聯油品事件發生後，衛福部針對中聯每一批留存的油品樣本，要求送至第三方認證的實驗室重新檢驗，但檢驗結果一直沒有公布。衛福部長石崇良今證實，檢驗結果已於7月8、9日陸續出爐，衛福部也接獲報告，但確實未對外公布。原因是中聯油脂與下游業者檢驗報告，已出現兩次不一致情形，可見中聯油脂留存樣本已「不可信」，相關檢驗報告，衛福部不打算對外公布，而是交由檢調進行釐清與查明原因。

石崇良今天參與「2026台灣醫法醫政論壇」，面對媒體詢問說明，檢驗報告未公布原因，為7月7日收到泰山調和油苯駢芘超標通報後，經對比中聯油脂留存樣本檢驗結果卻是正常，兩者檢驗結果有所落差、不一致，擔心是否為抽樣過程有問題，或有檢體造假現象，無法釐清。因此，7月9日宣布，今年4至6月中聯所提供的油品及相關產品一律預防性下架。

後續，7月9日再由南橋公布相關產品也出現苯駢芘超標問題，同樣經檢驗中聯存留樣本也都在合規範圍。石崇良說，中聯與下游業者檢驗不一致的情形，共出現兩次，認為中聯油脂留存樣本已「不可信」，因此並未對外公布。目前措施就是4至6月中聯所提供的油品及相關產品一律預防性下架。逐批檢驗合格後，才能重新上架。因此，「相關檢驗報告，衛福部不打算對外公布，而是交由檢調進行釐清與查明原因。」

衛福部食藥署目前已於7月8日至大統益、台糖、長輝三家製油廠進行駐廠了解，石崇良說，包括重新檢視業者的自主檢驗報告，並從留存的原料油、相關油品等，共取得30件檢體送檢，檢驗報告出爐後，再對外公布。

對於未來修正「食安法」精進措施，石崇良說，經調查所知以討論修法方向，將目前缺漏的情形以補齊，現正研擬實質修法條文，從這次調查發現，在源頭方面，製油廠進口的原料、原料油等，並未逐批檢驗，也未存留樣本，未來將針對高風險食品業的原料油、半成品等，要求必須存留樣本，甚至是逐品查驗，讓鉤稽、稽查更為精確，確保源頭安全。

其次，當業者在原料改變、製程變更時，如原料從美國豆改為巴西豆等，其流程必須重新試製及抽驗，確保品質沒問題才能正式生產。

至於，在三級品管方面，首先，資本額一億元以上業者的自設實驗室，或外部第三方的實驗室，都必須經衛福部或委託單位認證。其次，在外部稽核「危害分析重要管制點」」（HACCP）除針對流程品質，也加入確效管控。第三，後市場稽查部分，不會只限制在目前坊間市場，也會進入生產工廠進行稽核。

通報方面也會納入強制性通報與即時資料上傳機制，包含業者自主檢驗資料需即時上傳，讓主管機關能即時監測及預警，若業者未即時通報異常報告，超過法定的時效，將依「食安法」開罰，若是惡意欺騙、隱瞞，將予以重罰，但針對快速通報業者，其產品違規罰則也會予以減輕。

石崇良說，在資訊串接方面，將食品雲非登不可延伸至最末端的產品，目前油品製造過程有所掌握，但末端產品如沙拉醬、飯糰等並未登錄，未來也都會納入，以即時追蹤溯源。對於，中聯、福壽、福懋油、泰山等油品製造商，資金重疊性高，治理不透明，將與金管會研議，若是一定規模以上，或具有寡占性的高風險食品業者，其董事會須設置獨立董事，導入獨立、透明機制，獨立董事須有食品、醫療、公共衛生等相關背景，強化公司治理。

對於預防性下架的產品，相關上架原則？石崇良說，產品上架原則為其製程所使用的原料油需經逐批檢驗，檢驗無虞後，加工製品也應無問題，而相關上架具體原則將於明天公布。

中聯 石崇良 中聯油脂 致癌沙拉油

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