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中聯報告疑造假 重上架原則13日公布

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
衛福部長石崇良12日說明中聯油品事件調查進度。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
衛福部長石崇良12日說明中聯油品事件調查進度。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「中聯殘留油品苯駢芘未超標，但下游產品卻超標，需由檢方調查！」衛福部長石崇良12日表示，這可能有抽樣或檢體造假問題，因此將由檢方進行抽驗，而4到6月有用相關油品製作的產品都先預防性下架，要等到逐批檢驗合格後才可重新上架，相關原則13日會公布。

上下游油品有落差

石崇良12日早上出席活動前受訪說，在中聯油品事件發生後，食藥署已經前往中聯油廠，對過去每一批所存留的樣本要求送到第三方認證檢驗室重新再檢驗，報告在7月8、9日之後都已經出來，但他們並沒有對外公布，因為7日收到泰山所檢驗出來的調合油，苯駢芘是超過安全標準的。

但對照了所使用的油瓶，在中聯所存留的樣本比對，檢驗結果卻是正常，表示在下游油品的檢驗，跟上游的原油之間有落差，他們擔心到底是在抽樣過程有問題，或者是本身有檢體造假？所以才選擇在9日宣佈，4月到6月所有由中聯所提供油品製造的相關產品，一律預防性下架。

研擬重上架標準

石崇良說，7月9日又接到另一批由南僑所檢驗出來的下游產品，也有超標的情形，回頭比對前面存留樣本的檢驗結果也是不一致。中聯的存留的樣本，經過兩家的實驗室檢驗，結果都是正常範圍，但下游的油品卻有驗出，讓他們覺得這些資料已經不可信，因此不對外公布，而是採取最嚴格的措施，就是先讓所有從4月到6月所有的產品先預防性下架。

「相關產品經過逐批檢驗合格之後，才能重新上架！」石崇良表示，未來將把報告交由檢方調查。至於預防性產品何時可以重新再上架？石崇良表示，相關原則會在13日公布。

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