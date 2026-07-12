油品將加強外部稽核 末端產品納食安雲

《食安法》將修法，加強外部監控、增設強制性通報機制！衛福部長石崇良12日宣布因應中聯癌油的修法精進作為，包括進口原料逐批查驗、製程精進、設立強制性通報與即時資訊上傳機制，未來末端產品將納食品雲管理，具寡占高風險食品業者將設獨董。

原料或半成品要留存

石崇良12日出席台灣醫事法律學會「2026台灣醫法醫政論壇」會前受訪表示，針對中聯油品事件，修法將有4大方向：源頭的部分，從調查中發現並非所有的原料或半成品都有自主檢驗或留存樣本，未來會要求高風險食品業者，所使用的原料或半成品必須存留樣本，並依照風險程度進行逐批查驗。

第二是製程的精進，未來若有製程變更或原料來源改變，就必須進行整個流程的重新試製與抽驗，確保品質無虞才可繼續生產；在品質的部分，1億元以上規模的企業可自設實驗室，或者是外部第三方的實驗室，都要經過主管機關或委託單位的認證來確保檢驗的品質，外部稽核的HACCP未來會更嚴格。

自主快速通報降處分

第三是後市場的抽驗與稽核，未來也會進入到生產工廠進行抽驗，同時導入強制性通報跟即時資訊上傳的機制，自主檢驗的資料需要即時上傳，讓主管機關可以監測和即時預警；如果發生問題逾期通報會予以開罰，惡意隱瞞或欺騙將加重處罰，同時鼓勵自主快速通報，自主通報者可減輕處分。

資訊串接方面，將把食品雲延伸到最末端的產品，如油品製成的飯團、沙拉醬等，未來會研議把部分高風險的食品，從原料一直到最終產品全程納入食品監測，以達到即時追蹤溯源。

高風險食品設獨董

最後，中聯跟其他三家油品製造商泰山、福壽與福懋有高度資金重疊性，將找金管會來研議，對於一定規模以上或是具有寡占性市場的高風險食品業者，董事裡面必須要有獨立董事，而獨立董事的身份，應具有食品、醫療、公衛相關背景，以強化公司治理的透明性。

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