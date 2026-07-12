國民黨：問題油從單批變多批 連民進黨立委都看不下去

中聯油脂食安風暴持續擴大，問題油從最初單一批次，擴增至3批、超過3900公噸，下游流向與受影響產品仍持續增加。國民黨今表示，中央從限縮下架、政策反覆，到最後全面預防性下架，整整拖延近一周，連民進黨立委劉建國都公開批評，這次反應速度比蘇丹紅事件更慢。連自家人都看不下去，賴清德政府還要繼續裝作沒事嗎？

國民黨指出，賴清德總統面對重大食安事件，整篇談話看不到一句向全民道歉，也沒有任何政治責任，只把責任推給業者，再用停產、下架、修法包裝成政府有所作為。業者違法當然要嚴辦，但政府從源頭管理、自主檢驗、異常通報到流向追蹤全面失靈，難道不用負責？

國民黨質疑，中央最初以分層、含量比例等標準限縮下架範圍，後來卻接連發現第二批、第三批問題油，最後擴大全面下架。若一開始判斷正確，為何範圍不斷擴大？若最後全面下架才正確，前面拖延造成的食安風險，又由誰承擔？

對於行政決策錯誤，國民黨表示，行政院長卓榮泰更不能躲在技術官僚後面。衛福部長石崇良已證實，曾向卓榮泰報告下架範圍，卓榮泰回應「應該要再考慮」，之後政策才持續調整。無論這句話代表要求擴大下架，或造成決策延後，都證明卓榮泰已直接參與重大食安決策，絕不能把所有責任推給食藥署。

國民黨要求，賴清德立即向全民道歉，卓榮泰、石崇良負起政治責任下台，並公布完整決策時序與會議紀錄。食安不能只罰業者，政府失職更不能沒人負責。

國民黨表示，食安攸關全民健康，國民黨將持續追查中央決策過程、問題產品流向及制度漏洞，絕不讓政府以一次下架、幾句口號就草草結案。國民黨明將舉行致癌油食安風暴記者會，由文傳會主委陳以信，偕同曾任行政院衛生署食品藥物管理局首任局長、行政院食安辦主任的康照洲以及前國民健康署署長邱淑媞等，共同檢視中央食安決策失誤與延誤責任。