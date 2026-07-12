中聯油品檢驗現矛盾 衛福部交檢調釐清是否造假

衛福部長石崇良今天說，接連發生中聯留樣油合格但下游產品超標，樣本已無法信賴，暫不對外公布中聯4月至6月停工前生產29批號油品樣本檢驗結果，由檢調釐清是否涉及檢體造假。

中聯油脂案延燒，累計3批號檢出致癌物苯駢芘超標，第1批是中聯6月30日通報「批號315-1150404」大豆沙拉油，4月4日製造1300公噸；第2批是泰山7月7日通報使用中聯「批號313-1150512」製成調合油；第3批則是南僑7月9日通報使用中聯5月10日生產（批號315-1150510）大豆油。

台中市食安處9日曾對外說明，中聯於4月至6月停工前生產的29個批號油品，除了先前已驗出超標的批次，其餘批號皆符合國家限量標準。外界關注作為主管機關的衛生福利部食品藥物管理署，將於何時正式對外公開29個批號油品留樣檢驗數據。

石崇良今天上午出席「2026台灣醫法醫政論壇」，會前接受媒體聯訪，被問到留樣檢驗公布時程，他說，食藥署決定不對外公布留樣檢驗報告，主因是中聯留存樣本經2家實驗室檢驗，結果一致且均符合規範，但下游產品卻接連驗出超標，顯示相關資料已無法令人信賴。

石崇良指出，在中聯油品事件發生後，食藥署立即前往中聯油廠，要求將過去每一批留存樣本重新送交第三方認證實驗室檢驗。相關檢驗報告已於7月8日、9日陸續完成，食藥署也已取得結果，但選擇不對外公布檢驗報告。

石崇良解釋原因在於，食藥署7月7日收到泰山公司送驗的調合油檢驗結果顯示，其數值已超過安全標準2 ppb（μg/kg）。然而，比對中聯留存、作為此批產品原料來源的樣本後，檢驗結果卻屬正常，兩者出現明顯落差。

石崇良說，食藥署7月9日又收到南僑公司送驗的另一批下游產品，檢驗結果同樣超標；但再次比對中聯留存樣本後，檢驗結果依舊正常，與下游產品不一致。

石崇良表示，在這次案件，多次發生下游油品的檢驗結果與上游原油留樣並不一致，因此無法確認問題究竟出在抽樣過程，還是存在檢體遭調換或造假的情形。

石崇良表示，留樣檢驗報告全數移交檢方，持續釐清事件真相，確認究竟是抽樣程序出現問題，還是涉及檢體造假。食藥署同步採取最嚴格預防措施，要求中聯4月至6月製作所有產品全面下架，待逐批檢驗確認合格後，才能重新上市。

外界預防性下架產品重新上架原則，石崇良說，相關產品必須先完成逐批油品檢驗，確認符合安全標準後，才能進一步恢復下游加工製品的販售與上架。至於詳細的處理原則，預計將於隔天對外正式公布。

針對其餘3家精煉廠，包括大統益、台糖及長輝，食藥署已於7月8日派員進駐稽查，了解各廠實際作業情形，並重新檢視過去自主檢驗報告。各廠留存原料油、原料及成品樣本進行抽樣，共取得30件檢體，目前正送驗中，待檢驗結果出爐後，將對外公布相關結果。