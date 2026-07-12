食安風暴…中聯問題油 累積逾3900噸

中聯油脂問題油品至今已累計三批、逾三九○○公噸。台中地檢署前天聲押中聯總經理余凌冲，昨天凌晨一時許辦保獲釋，因余凌冲已承認檢察官所指犯罪事實，加上兩千萬交保金與其他限制手段已對余形成拘束力，確保後續偵查程序，無羈押之必要，台中地檢不服法院裁定，已當庭提抗告。

中聯油脂一三○○公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標四倍，引爆食安風暴。食藥署七日重罰一點六億元後，台中地檢九日搜索中聯等四家油品公司，依違反「食品安全衛生管理法」聲押中聯總經理余凌冲，台中地院十日深夜裁定以兩千萬元交保。

台中地院表示，余凌冲涉犯「食品安全衛生管理法」過失製造、加工有毒或含有害人體健康物質食品罪、足以危害人體健康之虞罪，以及刑法業務登載不實文書罪。法官審酌余已坦承犯罪事實，檢警也掌握部分證據，認為以兩千萬元具保，並限制住居、出境、出海八個月及定期向警局報到，已足以確保後續偵查，無羈押必要。

台中地檢則認為，余凌冲有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，不服法院裁定，已當庭提起抗告。余凌冲親友昨凌晨攜帶現金辦保，法警點鈔完成後，余於凌晨一時十分獲釋，面對媒體詢問未發一語，隨即搭車離去。

食藥署前晚新增第三批中聯問題油品，食藥署昨天公布該批油脂原料總量為一三○五點九公噸，若加上四月四日出貨一三○○公噸及五月十二日出貨一三○九公噸，問題油品已達三九一四多公噸，目前累計下架一三八點二公噸。

擴大預防性下架產品流向，昨新增泰山「環保鐵桶沙拉油」一品項，而四到六月需預防性下架產品，已下架二點七萬多公噸、五十項產品。

中聯四至六月共生產廿九批油品，除了首批驗出超標的問題油外，台中衛生局食安處表示，已將其餘的廿八批油品全數委託第三方單位ＳＧＳ抽驗，預計下周有結果。

姜至剛說，食藥署目前會優先追查中聯油脂四月至六月油品流向，更早批次是否擴大追查仍在研議中。另外，中聯油脂須完成製程改善、試運轉及專家、跨部會審查，確認可穩定生產符合安全標準的油品後，才能評估復工。