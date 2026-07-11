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中聯致癌油風暴擴大…第3批1305公噸流向泰山、福壽、福懋 已預防性下架

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清查中聯致癌油流向 統一超食代、聯華食品、爭鮮等364家業者中鏢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府稽查並確認使用或販售問題油相關產品者均已完成下架。圖／台中市政府提供
台中市政府稽查並確認使用或販售問題油相關產品者均已完成下架。圖／台中市政府提供

中聯致癌油食安風暴擴大，中聯油脂四月至六月製造的29批大豆油，其中有三批被驗出苯駢芘超標。台中市食安處今公布，中聯第二批問題油流向，供應福懋油脂、福壽實業，波及364家第二層下游業者，包括聯華食品、統一超食代、貴族世家、康達盛通都中鏢，市府要求業者停售並完成下架。

中聯油脂在今年六月底爆發致癌油風暴，經查最早是南僑通報，中聯4月4日生產1300公噸大豆油驗出一級致癌物苯駢芘超標，供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂三大油廠，並流入市面；第二批是7日晚間泰山調合油檢出苯駢芘超標，其中使用中聯5月12日生產大豆油；第三批是昨晚再爆南僑通報中聯5月10日製造的大豆油苯駢芘超標。

食安處說明，中聯第二批問題油（批號313-1150512），福懋油脂及福壽實業第二層下游業者分別為117家及247家，市府已逐一比對進出貨紀錄、產品批號及數量，要求立即停止販售並完成下架回收。

食安處公布的中聯第二批問題油下游業者清單顯示，福壽第二層下游，包括聯華食品、美食家食材通路、全聯、爭鮮等247家業者；福懋油脂第二層下游，包括聯華食品、路易莎、康達盛通等共117家業者。

食安處統計，截至今天，問題油品及預防性下架產品累計回收5萬2891公斤；跨局處累計查核市場、賣場、夜市、餐飲及食品業者965家次，確認使用或販售相關產品者均已完成下架，並持續追蹤末端流向及回收進度。

市府表示，後續將持續依中央最新資訊逐批比對、逐項清查、即時公布，並配合中央抽驗及台中地檢署偵辦工作，共同釐清汙染原因、產品流向及相關責任，秉持「查到哪裡、公布到哪裡」原則，全力守護食品安全。

台中市政府將持續依中央最新資訊逐批比對、逐項清查，並即時公布。圖／台中市政府提供
台中市政府將持續依中央最新資訊逐批比對、逐項清查，並即時公布。圖／台中市政府提供

食安 中聯油脂 致癌沙拉油

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