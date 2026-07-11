中聯致癌油風暴擴大…第3批1305公噸流向泰山、福壽、福懋 已預防性下架

中聯致癌油食安風暴擴大，食藥署昨晚公布，中聯油脂5月10日製造的大豆油苯駢芘超標，合計有3批油出問題。台中市食安處今公布，中聯第三批問題油出貨給福懋油脂、福壽實業及泰山企業共1305.85公噸，衍生11項產品、26個批號，已預防性下架，下游業者持續清查中。

中聯油脂在今年六月底爆發致癌油風暴，經查最早是南僑通報，中聯4月4日生產1300公噸大豆油驗出一級致癌物苯駢芘超標，供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂三大油廠，並流入市面；第二批是7日晚間爆泰山調合油檢出苯駢芘超標，其中使用中聯5月12日生產大豆油；第三批是昨晚再爆南僑通報中聯5月10日製造的大豆油苯駢芘超標。

台中市食安處說明，市府已啟動追查中聯第三批問題油（批號315-1150510），目前已掌握共出貨給福懋油脂353.8公噸、福壽實業706.25公噸，及泰山245.8公噸，衍生11項產品、26個批號，該批產品已在7月10日已涵蓋在全面預防性下架的範圍中，相關下游業者則持續清查中。

針對中央9日宣布擴大預防性下架中聯油脂今年4月至6月生產的29批大豆油，中市府表示，市府配合中央對於該29批大豆油及其衍生產品持續追查流向，有關台糖日前預防性下架油品共9項產品，涉及日正食品、台灣楓康、全聯梧棲物流園區等11家下游業者，市府也已同步納入追查。

中聯油脂第三批問題油下游業者及其產品名單。圖／台中市食安處提供