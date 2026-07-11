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致癌油爆第3批！中市府祭重拳：中聯4-6月28批油「全數特急件送SGS」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中聯公司。聯合報系資料照
中聯公司。聯合報系資料照

中聯致癌油食安風暴擴大，食藥署昨晚公布，南僑又通報中聯油脂5月10日製造的大豆油苯駢芘超標，合計有3批油出問題。對此，台中市衛生局說，秉持市長盧秀燕下令食安問題「寧嚴勿鬆」決心，中聯4月至6月共生產29批油，食安處針除了首批外，其餘的28批油全數委託第三方單位SGS抽驗釐清，可望下周有結果。

中聯油脂在今年六月底爆發致癌油風暴，經查最早是南僑通報，中聯4月4日生產1300公噸大豆油驗出一級致癌物苯駢芘超標，供應泰山企業、福壽實業及福懋油脂三大油廠，並流入市面；第二批是7日晚間泰山調合油檢出苯駢芘超標，其中使用中聯5月12日生產大豆油；第三批是昨晚再爆南僑通報中聯5月10日製造的大豆油苯駢芘超標。

台中市食安處追查，中聯今年四月至六月，共生產29批大豆油，食安處在七月一日進廠追查中聯4月4日生產的問題油時，有隨機抽驗2批油，這二批油抽驗結果都合格，後在七月八日進廠追查中聯5月12日生產的大豆油時，再將其餘26批次送驗，採特急件送單，可望下周有結果。

食安 南僑 中聯油脂 致癌沙拉油

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