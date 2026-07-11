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擴大預防性下架增1品項 中聯致癌油累計回收逾138公噸

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
中聯致癌油品案已累計第3批苯駢芘超標批次油品。記者蘇健忠／攝影
中聯致癌油品案已累計第3批苯駢芘超標批次油品。記者蘇健忠／攝影

中聯致癌油品案已累計第3批苯駢芘超標批次油品，衛福部食藥署今公布最新統計，擴大預防性下架的產品流向，泰山油脂增加1品項，為「泰山好理調和油」，而兩個驗出致癌油的問題油槽，累計下架回收油品，已達100.9公噸，若再加上昨公布的第三批問題油，已下架的油品，累計達138.2公噸。

食藥署長姜至剛表示，中聯在4到6月生產的所有油品，在7月10日昨天中午12時前，要完成預防性的下架，目前4月4日由中聯油脂「315油槽」生產的大豆沙拉油，影響的品項有18項、30批產品，目前已回收70.5公噸；而5月12日生產的大豆沙拉油的中聯油脂「313油槽」已下架回收30.4公噸，兩者累計已下架100.9公噸。

南僑前天傍晚通報食藥署，中聯油脂於5月10日製造的大豆沙拉油，致癌物「苯駢芘」含量為每公斤2.9微克，超過標準每公斤2微克。

姜至剛說，南僑通報的第三批中聯問題油脂，生產時間是在4到6月之間，因此已納入預防性下架的範圍，目前統計第三批的問題油脂原料總量為1305.9公噸，該油品為中聯油脂5月10日於「315油槽」生產的大豆沙拉油，影響16個產品，該批次目前已回收37.3公噸。

針對是否擴大追查更早批次產品，姜至剛表示，目前優先掌握4月至6月油品流向，至於更早批次是否追查，食藥署仍在與業者研議。不過，由於食用油產品流通速度快，多數產品超過3個月已接近保存期限，因此現階段仍先掌握近期產品為優先。

至於相關油品未來何時能重新上架？姜至剛說，將以「確認產品安全」為最高原則，並由內部專家先建立共識，再邀集外部專家學者共同討論，兼顧食品安全及市場供應需求，待方向確立後將對外公布。

另中聯油脂復工的時程，姜至剛表示，復工涉及地方衛生局、中央主管機關及跨部會共同審查，也須配合檢調調查結果。除完成製程改善外，也需確認停機後重新啟動、試運轉等各項程序均符合安全要求，確認可穩定生產安全油品後，才會評估恢復生產。

中聯致癌油品案已累計第3批苯駢芘超標批次油品，食藥署今公布4月4日生產的大豆沙拉油已回收70.5公噸，5月12日生產的大豆油已回收30.4公噸。圖／食藥署提供
中聯致癌油品案已累計第3批苯駢芘超標批次油品，食藥署今公布4月4日生產的大豆沙拉油已回收70.5公噸，5月12日生產的大豆油已回收30.4公噸。圖／食藥署提供

中聯致癌油品案已累計第3批苯駢芘超標批次油品，食藥署今公布4月4日生產的大豆沙拉油已回收70.5公噸，5月12日生產的大豆油已回收30.4公噸。圖／食藥署提供
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中聯致癌油品案已累計第3批苯駢芘超標批次油品，食藥署今公布4月4日生產的大豆沙拉油已回收70.5公噸，5月12日生產的大豆油已回收30.4公噸。圖／食藥署提供
中聯致癌油品案已累計第3批苯駢芘超標批次油品，食藥署今公布4月4日生產的大豆沙拉油已回收70.5公噸，5月12日生產的大豆油已回收30.4公噸。圖／食藥署提供

中聯油脂 姜至剛 大豆沙拉油 致癌沙拉油

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