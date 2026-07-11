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聯華食品公布7-ELEVEN疑慮批號鮮食退費辦法 將啟動會員主動退費機制

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
食藥署日前公布中聯油品致癌物苯駢芘超標事件232項受影響產品明細，其中包括聯華食品代工的多款7-ELEVEN鮮食、飯糰等商品。7-ELEVEN表示，第一時間已將疑慮批號商品完全下架。圖／聯合報系資料照
食藥署日前公布中聯油品致癌物苯駢芘超標事件232項受影響產品明細，其中包括聯華食品代工的多款7-ELEVEN鮮食、飯糰等商品。7-ELEVEN表示，第一時間已將疑慮批號商品完全下架。圖／聯合報系資料照

中聯油脂案持續延燒，衛福部食藥署日前公布受影響產品，聯華食品代工的7-ELEVEN部分飯糰、三明治等鮮食商品因使用到相關原料也入列。聯華食品針對旗下代工7-ELEVEN疑慮批號商品發布退費公告，將透過統一超商盤點uniopen會員消費紀錄，主動將購買疑慮批號商品退費至OPENPOINT APP零錢包；結帳未報會員者則可提供購買疑慮批號商品發票等消費證明，於指定時間至門市申請退款。

聯華食品公告指出，凡於2026年4月13日至2026年4月23日期間在7-ELEVEN購買疑慮批號之鮮食商品，若結帳有報uniopen會員，將由統一超商盤點uniopen會員消費紀錄，主動將購買疑慮批號商品退費至OPENPOINT APP零錢包。預計於2026年7月14日上午6點起陸續開始退費至OPENPOINT APP零錢包；未開通OPENPOINT APP零錢包者，請於2026年8月31日23:59前完成開通，並於開通後7個工作日內退費。

若結帳時沒有報uniopen會員，請提供紙本發票、雲端發票、疑慮批號商品之消費證明，於2026年7月15日至2026年8月31日23:59期間，可至7-ELEVEN全門市進行退費（每周日00:00~06:00系統維護暫停退費）。

此外，自2026年7月15日凌晨0點起開放疑慮商品發票查詢，若想了解手邊發票是否包含可退費商品，可至網站輸入查詢。若有任何退費問題可聯繫客服專線02-24337050。

致癌沙拉油

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