毒油風暴擴大 吳宗憲批食安把關釀致命缺失 拋制度改革三大主張

毒油風暴擴大，國民黨立委吳宗憲表示，食安把關邏輯與現實風險不符釀重大致命缺失，斥資10億的食品雲無預警功能，他主張修正食品雲，將自主檢驗異常須於法定期限通報入法，建立「供應鏈強制互聯機制」，要求行政院長卓榮泰專報完整流向與改革時間表。

吳宗憲說，中聯致癌毒油事件一路從1300噸、2600噸，滾到昨日確認中聯共29批次、約2.75萬噸大豆油出廠，其中多批次檢驗顯示BaP超標。毒油在企業圈流轉好幾週，政府卻沒有任何早期預警，民進黨政府稱「是廠商沒有及時通報」，但即便如此，從6月30日政府接獲通報後，到7月3日到5日這幾天，政府自己的3次決策，暴露出系統性問題。

吳宗憲表示，政府接獲通報後還慢半拍、選擇性公開才是政府最大錯誤，讓民眾沒有「知」的權利，導致毒油爆發後依然被吃下肚。食藥署長姜至剛講得很清楚：接連三起BaP超標，顯示「非屬單一批次事件」，原料驗收、製程管理及品質管制機制，都存有重大缺失之虞。等於食藥署一開始先前那套「只下架第一層產品、不處理第二層」、「不公布下游名單認為也是受害者」，把關邏輯跟現實風險不符，出了致命缺失。

吳宗憲批體制荒謬，政府是「被通知者」，不是「預警者」。現行制度是業者自主檢驗發現異常，並沒有「幾天內強制向上通報」義務，只能靠企業自律。供應鏈中上下游間，也沒有明文強制互相通報規定。斥資10億建置的食品雲，這次沒有發揮預警作用，還得靠稽查人員一通一通電話人工查流向。

吳宗憲主張，「制度要改，才有早期預警」。明定法定時限強制通報，逾期強制重罰，業者自主檢驗發現異常，須於法定時數內通報，尤其將「自主檢驗發現BaP、重金屬、微生物等重大異常」入法，逾期不報視同知情不報，加重負起行政與刑事責任。

吳宗憲說，建立「供應鏈強制互聯機制」，規定供應鏈上下游間發現異常時強制互通義務。把「互通義務」寫進契約與法規，避免出現「某一家知道問題、其他家繼續使用」的漏洞；修正食品雲，業者即時上傳數據、主動交叉驗證，改為不定期抽樣交叉驗證，食品雲不應只是資料庫，而要成為「風險雷達」。

吳宗憲表示，油、糖、鹽等每日都要吃的關鍵原物料，廠商至少每月定期檢測，數據即時上傳平台，政府第一時間勾稽；不定期抽檢原料廠、分裝廠、餐飲與團膳，抽驗結果納入食品雲，與業者自檢數據，交叉比對、趨勢分析；回頭追蹤近幾季相關油品或原料的檢驗紀錄，找出「可能的風險熱區」，而不是事後才翻舊資料。

吳宗憲說，從萊豬、蘇丹紅、發芽馬鈴薯，一路到系統性致癌毒油，已經吞下太多次「後知後覺」，請卓榮泰下周二到立法院，完整公開「延遲通報」時間軸、 2.75萬噸毒油「完整流向圖」及制度改革時間表，具體承諾法制與行政修正。