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聯華食品公布 7-ELEVEN 疑慮鮮食退費辦法 7月14日起陸續退款
中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，因7-ELEVEN委託聯華食品（1231）代工的部分飯糰、三明治等鮮食商品使用到相關原料，遭列為疑慮批號商品。對此，7-ELEVEN表示，已第一時間將相關批號商品全面下架；聯華食品也公布退費辦法，符合資格的消費者最快7月14日起可收到退款。
聯華食品表示，為保障消費者權益，凡於2026年4月13日至4月23日期間，在7-ELEVEN購買疑慮批號鮮食商品的消費者，均可依照購買方式辦理退費。
若消費時已出示uniopen會員，將由統一超商（2912）盤點uniopen會員消費紀錄，主動將購買疑慮批號商品退費至OPENPOINT APP零錢包。預計於2026年7月14日06:00開始退至OPENPOINT APP零錢包；未開通OPENPOINT APP零錢包者，請於2026年8月31日23:59前完成開通，並於開通後7個工作日內退費。
至於未使用uniopen會員結帳的消費者，則須持紙本發票、雲端發票、疑慮批號商品之消費證明，於2026年7月15日至2026年8月31日23:59期間，可至7-ELEVEN全門市進行退費。
此外，聯華食品也將自7月15日凌晨0時起開放疑慮商品發票查詢服務，消費者可透過專屬查詢網站，輸入發票資訊確認是否包含可退費商品。
聯華食品強調，目前公司生產的商品均符合相關法規，可安心食用，後續也將持續配合主管機關辦理相關作業，並維護消費者權益。
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