致癌油釀全台食安風暴 中聯總經理余凌冲全認罪了！2000萬交保理由曝

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，衝擊全台食安，食藥署7日開罰1.6億元後，台中地檢9日大搜索中聯等4間油品公司，依食安法聲押中聯總經理余凌冲，台中地院10日深夜裁定2000萬元交保，余今凌晨1點多辦保獲釋。

台中地院今上午說明裁定交保理由，表示經法官訊問後，認余凌冲涉食品安全衛生管理法第49條第4項、第1項之過失製造、加工有毒或含有害人體健康之物質食品罪 、同法第49條第2項前段之違反第47條第2款規定足以危害人體健康之虞罪，及刑法216條 、 第215條之行使業務上登載不實文書罪，犯罪嫌疑重大，有羈押原因。

法官審酌，余凌冲已承認檢察官所指犯罪事實，檢警機關也已掌握部分證人，或鑑定報告等重要證據資料，綜合權衡後，認為酌定適當保證金額，輔以限制住居、限制出境及出海等限制手段，應足以對余形成拘束力，確保後續偵查程序，而無羈押之必要。

法官並根據余涉嫌法定刑度、個人身分、工作、家庭收入及前述情狀，命他2000萬元具保，並應限制住居，於指定時間至警局報到，及限制出境、出海8月。

中檢認定，余凌冲涉犯食品安全衛生管理法等，有湮滅、偽造證據，及勾串共犯、證人之虞，9日凌晨2點聲請羈押；台中地院法官10日晚間7點半開庭，訊問3個多小時，晚間約10點55方裁定余交保。

余的親友火速用行李箱攜帶現金到場辦保，法警室點鈔至11日凌晨12點多，余至凌晨1點10分才獲釋，面對媒體詢問不發一語、持隨身物遮擋鏡頭，快步上車離去；台中地檢不服法院裁定，已當庭提抗告。