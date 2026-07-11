快訊

整理包／巴威颱風來襲 高鐵、台鐵、捷運、輕軌營運資訊一次看

明天有颱風假？ 氣象署最新風雨預測 13縣市達停班停課標準

MLB／膝蓋不舒服沒得投 大谷翔平首局首打席開砲敲本季第21轟

聽新聞
0:00 / 0:00

致癌油釀全台食安風暴 中聯總經理余凌冲全認罪了！2000萬交保理由曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
中聯總經理余凌冲今凌晨1點多湊足2000萬保釋金，在親友陪同下閃避媒體鏡頭快步上車離去。記者黃仲裕／攝影
中聯總經理余凌冲今凌晨1點多湊足2000萬保釋金，在親友陪同下閃避媒體鏡頭快步上車離去。記者黃仲裕／攝影

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，衝擊全台食安，食藥署7日開罰1.6億元後，台中地檢9日大搜索中聯等4間油品公司，依食安法聲押中聯總經理余凌冲，台中地院10日深夜裁定2000萬元交保，余今凌晨1點多辦保獲釋。

台中地院今上午說明裁定交保理由，表示經法官訊問後，認余凌冲涉食品安全衛生管理法第49條第4項、第1項之過失製造、加工有毒或含有害人體健康之物質食品罪 、同法第49條第2項前段之違反第47條第2款規定足以危害人體健康之虞罪，及刑法216條 、 第215條之行使業務上登載不實文書罪，犯罪嫌疑重大，有羈押原因。

法官審酌，余凌冲已承認檢察官所指犯罪事實，檢警機關也已掌握部分證人，或鑑定報告等重要證據資料，綜合權衡後，認為酌定適當保證金額，輔以限制住居、限制出境及出海等限制手段，應足以對余形成拘束力，確保後續偵查程序，而無羈押之必要。

法官並根據余涉嫌法定刑度、個人身分、工作、家庭收入及前述情狀，命他2000萬元具保，並應限制住居，於指定時間至警局報到，及限制出境、出海8月。

中檢認定，余凌冲涉犯食品安全衛生管理法等，有湮滅、偽造證據，及勾串共犯、證人之虞，9日凌晨2點聲請羈押；台中地院法官10日晚間7點半開庭，訊問3個多小時，晚間約10點55方裁定余交保。

余的親友火速用行李箱攜帶現金到場辦保，法警室點鈔至11日凌晨12點多，余至凌晨1點10分才獲釋，面對媒體詢問不發一語、持隨身物遮擋鏡頭，快步上車離去；台中地檢不服法院裁定，已當庭提抗告。

食安 總經理 台中地院 致癌沙拉油

延伸閱讀

致癌油風暴！中聯總經理余凌冲湊足2000萬 颱風夜交保快步閃

毒油案大搜索 中聯總經理聲押後交保

台中地檢追致癌油！中聯總經理遭列食安法被告 南僑廠長為證人

中聯總座聲押 董座2,000萬交保

相關新聞

致癌油釀全台食安風暴 中聯總經理余凌冲全認罪了！2000萬交保理由曝

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，衝擊全台食安，食藥署7日開罰1.6億元後，台中地檢9日大搜索中聯等4間油品公司，依食安法聲押中聯總經理余凌冲，台中地院10日深夜裁定2000萬元交保，余今凌晨1點多辦保獲釋。

聯華食品公布 7-ELEVEN 疑慮鮮食退費辦法 7月14日起陸續退款

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，因7-ELEVEN委託聯華食品（1231）代工的部分飯糰、三明治等鮮食商品使用到相關原料，遭列為疑慮批號商品。對此，7-ELEVEN表示，已第一時間將相關批號商品全面下架；聯華食品也公布退費辦法，符合資格的消費者最快7月14日起可收到退款。

致癌油風暴！中聯總經理余凌冲湊足2000萬 颱風夜交保快步閃

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，衝擊全台食安，食藥署7日開罰1.6億元後，台中地檢9日大搜索中聯等4間油品公司，認定中聯總經理余凌冲有串滅證之虞，依違法食品安全衛生管理法聲押；台中地院10日晚間裁定余2000萬元交保。

中聯油脂風波擴大 台糖預防性下架4至6月相關沙拉油

因應近日衛福部及地方衛生單位追查「中聯油脂大豆沙拉油」相關產品，台糖10日晚間表示，自9日起配合衛福部擴大預防性下架「含有中聯4月至6月份出產油品」商品，10日中午前已完成全面下架。

毒油案大搜索 中聯總經理聲押後交保

中聯油脂公司一三○○公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標四倍，毒油風暴牽連甚廣，嚴重衝擊全國食安與國人健康，台中地檢署出動十三名檢察官帶隊，直搗中聯、福壽、福懋油與泰山四大上市櫃油脂巨頭的總部與六處廠房，帶回十一名被告訊問，認定油品構成有毒、含有害人體健康之物，且業者未主動通報，昨依違反食安法聲押中聯總經理余凌冲，董事長蔡清松兩千萬元交保；其餘九人以五十萬到一千萬元交保。

致癌油延燒 專家籲訂檢驗異常通報流程

中聯油脂致癌案持續延燒，中聯檢驗報告近兩個月才通報，被質疑延宕通報，專家表示，若送「急件」最快兩天會有結果，一般件約需十天到兩周，是否刻意隱匿，需待檢方調查；而此次事件，由南僑最先檢驗發現，卻未直接通報衛生單位，專家認為，應藉此事件，訂出未來的檢驗異常通報流程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。