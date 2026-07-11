致癌油風暴！中聯總經理余凌冲湊足2000萬 颱風夜交保快步閃

中聯油脂公司1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，衝擊全台食安，食藥署7日開罰1.6億元後，台中地檢9日大搜索中聯等4間油品公司，認定中聯總經理余凌冲有串滅證之虞，依違法食品安全衛生管理法聲押；台中地院10日晚間裁定余2000萬元交保。

中檢認定，余凌冲等11名被告涉犯食品安全衛生管理法第49條第1項、第2項等罪嫌重大，余有湮滅、偽造證據，及勾串共犯、證人之虞，9日凌晨2點聲請羈押。

台中地院值班法官10日晚間7點半開庭，中檢也指派團隊檢察官到場蒞庭，主張應聲押理由。

中院訊問3個多小時，晚間約10點55方裁定余凌冲2000萬交保，並命他限制住居、限制出境、出海，向警方定期報到。

余的親友火速用行李箱攜帶現金到場辦保，法警室點鈔至11日凌晨12點多，余至凌晨1點10分才獲釋，面對媒體詢問不發一語、持隨身物遮擋鏡頭，快步上車離去。

台中地檢認為，余凌冲有羈押之原因與必要，已當庭依法提起抗告。