致癌油延燒 專家籲訂檢驗異常通報流程

中聯油脂致癌案持續延燒，中聯檢驗報告近兩個月才通報，被質疑延宕通報，專家表示，若送「急件」最快兩天會有結果，一般件約需十天到兩周，是否刻意隱匿，需待檢方調查；而此次事件，由南僑最先檢驗發現，卻未直接通報衛生單位，專家認為，應藉此事件，訂出未來的檢驗異常通報流程。

南僑油品早在五月十三日自主檢驗即發現油品超標，卻到六月卅日，中聯油脂才通報衛福部，檢方懷疑業者早已得知「苯駢芘」超標，卻嘗試隱匿，昨查扣中聯會議紀錄、檢驗報告等。

食安辦前主任康照洲表示，從檢驗異常到複驗，通常不需要近兩個月的時間，委託第三方檢驗雖然需要排程，但以「急件」處理，通常只需等一到兩天，檢驗報告就會出爐，一般件則需十天到兩周，後續向上層通報，公務機關的通報程序也不可能延誤近一個月。

南僑轉知中聯苯駢芘超標後，中聯、福壽、福懋油、泰山曾召開定期品保聯繫會議，卻未通報主管機關；台大公衛學院食安與健康研究所教授吳焜裕說，政府應主動調查食安案件，不該過於仰賴業者自主通報，導致沒人通報就沒有食安事件，一通報事情便不可收拾。