食品雲10億元白花？毒油產品流向靠人工問

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
食品雲斥資十億元卻被詬病無法即時發揮效果，下游產品仍需靠「人工」逐一確認。記者曾學仁／攝影
食品雲斥資十億元卻被詬病無法即時發揮效果，下游產品仍需靠「人工」逐一確認。記者曾學仁／攝影

中聯致癌油品昨增至第三批，問題油品的流向至今仍需靠業者自主揭露，或由衛生主管機關派大量人力，逐一致電業者釐清下游產品，才能確認流向。過去斥資逾十億元建立的食品雲，被詬病根本沒有發揮功能，不僅累翻第一線稽查人員，還無法立即釐清問題食品，也難以即時攔截，學者呼籲，應重新檢視國內的食安把關系統。

立委邱鎮軍日前質疑，衛福部斥資十億元打造食品雲系統，竟無法找到下游業者名單，充其量僅是「加強版工商資訊系統」。

食安辦前主任康照洲指出，政府建置食品雲，是希望提升食品原料上下游追溯效率，但實務上追溯成效及範圍，仍須考量業者規模大小，及資訊完整程度，能完整追溯的多為大型、具品牌的食品加工廠，其餘使用油品的中小型加工廠，小吃店、夜市攤販等，許多是未登錄系統的「白牌」業者，這類食品供應鏈末端業者，恐難以追溯。

「人工詢問不符合食品雲設計理念。」康照洲說，較大型食品業者多設有內部產品流向供應系統，規模較小的業者，內部作業系統相對陽春，接到官方電話時恐需逐一查閱、比對原料進出紀錄此較為耗時，建議可導入人工智慧輔助，串聯業者及官方系統加速比對效率，並評估整合財政部財稅資料，以發票資訊追蹤產品流向。

除下游產品公布時間延宕，衛福部也被質疑下架原則前後不一。成大副校長李俊璋指出，依「食安法」規定，使用不符規範原料產品就必須下架，不該再陳列販售，這並無疑慮，應不必區分第一、第二層產品，在食安管理上，用到不合格原料製造就是不對，業者應下架，並告知民眾。

食藥署長姜至剛表示，供應鏈末端攤商等食品業者追蹤難度較高，但較大型、影響範圍廣的業者，食藥署將嚴格要求，中聯致癌油品案發生後，食藥署第一時間要求業者主動揭露疑慮產品項目，並限期公布產品資訊，對拒不揭露資訊者，可依法重罰。

致癌沙拉油 食安 中聯油脂

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