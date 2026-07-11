新聞眼／食安破大洞 還搞政治攻防

中聯致癌油事件延燒已十天，食藥署昨晚又公布廠商再通報第三批問題油脂，影響業者和下架商品還在增加。在全民都籠罩在食安疑慮中，衛福部長石崇良應對之餘還有力開發政治戰場，點名藍營執政的桃園和台中市，暗示地方政府一手下架貨品、一手替廠商護航。這整起事件背後充滿「設計」感。在食安破大洞之際，行政團隊還在進行政治攻防，到底是食安重要還是選票重要？

超過上千噸問題食用油流入各層面，影響商家及商品早已不計其數，行政院和衛福部在地方政府的壓力下，終於下令全面預防性下架致癌油第二層加工製品。

而回顧九日行政院會會後記者會後，先有綠媒提問「『聽說』院會上有地方政府擔心業者損失，已經在爭取重新上架的時間，是否真的有這件事？」接著，石崇良就說，台北市、台中市、桃園市強烈要求所有問題油脂商品須全面下架，但當衛福部宣布擴大預防性下架時，桃園市與台中市的列席代表卻詢問何時能再上架，「令我非常訝異」。不久後，民進黨台中市黨團總召即發出聲明批評台中市「標準不一」。這一連串的事件，都讓人很難說是巧合。

對於遭到石崇良點名，桃園市府公開聲明，大規模產品預防性下架後，是否須建立重新上架機制？中央應回答問題，不該簡化為替業者辯護、關切何時重新上架，石崇良扭曲專業、混淆視聽，帶風向轉移中央食安管理失靈，已不適任。黃國榮則稱是石崇良口誤，他並未詢問。

但回到事件源頭，目前政府採取全面性下架，站在地方政府的立場，若在自主檢驗沒有問題，詢問中央何時能讓業者重新上架，否則確實會影響業者生計，這樣的發言合情合理，何來雙標？

食用油發生致癌疑雲，攸關全民健康，政府查了多日仍無法告訴全民，問題油究竟從多久前就已流入市面。然而，行政團隊不思自我檢討，絲毫不見願意負起責任的擔當，滿腦子還在想如何算計地方政府、扳回輿論頹勢，這樣的政治腦也難怪迄今還難以化解目前的食安危機。