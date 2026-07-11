毒油再爆 藍質疑擠牙膏公布 批石崇良烏賊戰

中聯再出現第三批問題油脂，國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，人民最不能接受的，不只是食安事件本身，而是資訊一再修正、公布內容不斷變動，前天社會看到的是兩千六百公噸，昨天又出現新一批的問題油。人民真正擔心的，不只是數字大小，而是到底還有多少資訊沒有一次說清楚？難道政府是在做食安管理，還是在做「擠牙膏式公布」？

而針對衛福部長石崇良前天點名桃園市與台中市兩位副市長王明鉅、黃國榮，在行政院會關切問題油品何時重新上架。國民黨立院黨團批石崇良以「烏賊戰術」混淆視聽，王黃兩人明明是檢驗量能、源頭管理、異常通報及重新上架機制等專業問題，石崇良卻刻意斷章取義，扭曲成地方政府急著替業者爭取上架，企圖以政治抹黑轉移中央食安管理失靈的責任；國民黨要求政院立即公布錄音檔及會議紀錄，並要求石崇良為曲解地方官員發言立即道歉辭職。

國民黨團表示，民進黨政府口口聲聲宣稱建立「食安五環」，如今卻讓全民看見的，不是五道防線，而是一個又一個漏洞。如果食安五環真的有效，為什麼問題油會流入市場？為什麼不是政府先發現，而是事件爆發後一路追著問題跑？為什麼今天人民每天醒來，看到的不是真相，而是不斷增加的數字？

林沛祥表示，民進黨政府當年高喊改革食安，如今十二年過去，人民得到的卻是一次又一次重演的食安危機。政府承諾建立制度，如今制度沒有守住人民健康，卻先忙著替制度辯護；民眾想知道真相，政府卻讓真相像拼圖一樣，一塊一塊慢慢拼，拼到最後，信任也一起拼沒了。

藍白也擬遍地開花大打輿論戰，猛攻官員失職，除了要求下周二閣揆卓榮泰赴立院報告外，立法院教育委員會下周一將邀請教育部長鄭英耀、衛福部政務次長林靜儀針對「校園食品安全把關機制及致癌油事件因應作為」進行專題報告；另外立法院財政委員會也預計在下周四，邀請審計部審計長陳瑞敏等人，針對食安預算執行及審核結果進行報告；綠營則做好防守，盼行政官員也要對外說清真相。