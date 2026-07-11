風暴擴大 中聯毒油計27萬公噸需回收

聯合報／ 記者林琮恩楊惠琪／台北報導
台中市政府持續查核油品，並擴大預防性下架中聯大豆油產品。圖／台中市政府提供
台中市政府持續查核油品，並擴大預防性下架中聯大豆油產品。圖／台中市政府提供

中聯致癌油品事件再擴大，食藥署昨晚公布，再接獲南僑油脂公司通報「第三批」問題油品，中聯油脂五月十日製造的大豆油，致癌物「苯駢芘」同樣超標。

食藥署長姜至剛表示，接連三起油品苯駢芘超標，顯示此案「非單一批次事件」，業者的原料驗收、製程、品管等都藏有重大缺失之疑慮，在未查明原因及改善前，中聯不得恢復生產。

繼六月卅日以及七月七日，由中聯油脂及泰山公司分別通報中聯油品驗出苯駢芘超標後，南僑公司前天晚間又再通報第三批中聯問題油品，為中聯油脂於五月十日製造的大豆油，每公斤達二點九微克，超過標準每公斤二微克，噸數未明，相關下游油品已於昨午全下架。

姜至剛表示，中聯油脂已接連被驗出三批油品苯駢芘超標，顯示中聯致癌油案已經不是單一批次的事件，中聯油脂在原料驗收、製程管理、品管機制等，都可能存有重大的缺失，除了已要求中聯油脂在未釐清原因以及改善措施之前，不得恢復生產作業。

同時，也要求中聯油脂以及其下游泰山、福壽、福懋油等三家業者，需在昨天午夜十二時前，提供四到六月生產的油品品項，還有下游產品、批號等資料，若未能如期提供，將依食安法開罰。

行政院前天針對中聯油脂四到六月產製油品及其下游產品，全數採預防性下架，食藥署昨與中聯油脂、福懋油、福壽、泰山等業者釐清後，確定四到六月中聯油脂總計生產廿九批號，來自六處油槽油品，合計重量為廿七萬七五三二點七公噸，需全數下架回收。

高雄市衛生局昨天公布，國內四大油品煉製廠之一的台糖，也捲入中聯油脂問題油品風波。姜至剛表示，台糖今年五、六月向福懋油購入中聯初榨油，並與自家初榨油混合精煉，製成台糖大豆沙拉油、烤酥油兩項產品、共九種規格，保存期限至二○二七年五月卅一日，目前已全數預防性下架。

行政院擴大預防性下架中聯今年四至六月生產的油品，並公布退貨機制。消費者即日起可持發票、收據、刷卡紀錄等購買證明，向泰山、福壽、福懋油等供應商或販售通路辦理退貨；若未保留購買憑證，只要留有商品或空桶，也可直接向業者申請退貨。若退貨發生爭議，可撥打一九五○消費者服務專線，或向各地方政府消費者服務中心及行政院消保會申訴。

致癌沙拉油 中聯油脂 食藥署

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